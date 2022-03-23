نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي ماسك غير مكلف لتبييض وتفتيح الوجه 10 درجات وإزالة السواد مهما كانت درجته في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتعرض الوجه لبعض العوامل الخارجية التي قد تؤثر على لونه وجماله، مثل أشعة الشمس التي قد تؤدي إلى تغير لون الوجه واسمراره، كما أنها قد تؤدي إلى ظهور بعض البقع السوداء او حتى الهالات السودا تحت العين، وكل ذلك قد يزعج الكثير من النساء، لذلك فمن الأفضل أن يتم استخدام الوصفات الطبيعية التي تتكون من افضل مواد طبيعية تساعد بشكل واضح في تفتيح الوجه وحمايته، وزيادة نضارتها وجماله، ومن أهم هذه المواد هو الليمون مع العسل الطبيعي الذي يعطي أفضل نتيجة بشكل سريع وطرق استخدام هذه المكونات هي ما سوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال.

وصفة العسل والليمون لتبييض الوجه

لكل من هذه المكونات الفوائد المختلفة، التي يمنحها للوجه، ولذلك يعد الليمون والعسل من أهم المواد الطبيعية التي تدخل في عمل افضل الوصفات للوجه والبشرة بشكل عام ومن أهم الوصفات التي يمكن تطبيقها والتمتع بنتائجها الرائعة هي كالاتي:

يمكن استخدام المكونات منفردة وش ف تعطي نتيجة سريعة ورائعة في تبيض الوجه وطريقة الاستخدام كما يللي:

المكونات

ملعقتين من العسل الابيض.

ملعقتين كبار من عصير الليمون.

طريقة التحضير

اخلطي كل المكونات مع بعضهم ليصح ذات قوام ناعم كريمي.

افردي طبقة من الماسك على الوجه، حتى يغطي الوجه بالكامل.

اتركيه لمدة نصف ساعة.

ثم بعد ذلك يمكنك غسل وجهك بالماء الدافيء.

ينصح دائمًا بتكرار هذه الوصفة كل فترة للحصول على أفضل النتائج بشكل دائم.

ماسك العسل والليمون مع اللبن الحليب

هذه الوصفة هي كالسحر الذي له تأثير سريع وفعال ليس فقط في التفتيح والتخلص من البقع بشكل نهائي، ولكنها تساعد أيضًا في ترطيب وزيادة نضارة الوجه، وذلك من خلال منح البشرة التغذية التي تحتاجها، وتصبح جميله وجذابة بشكل ملحوظ وواضح طريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من العسل الابيض.

ملعقة كبيرة من اللبن الحليب.

ملعقتين من عصير الليمون.

طريقة التحضير والتطبيق