بمقادير مرملة أعملي الهريسة السورية على أصولها بأقل تكلفة وبطريقة المحلات السورية

الهريسة السورية من أهم الحلويات التي انتشرت بشكل كبير والتي أصبح لها شعبي. كبيرة في العديد من البلاد العربية، ولذلك قد يتم البحث عن طريقة تحضيرها بشكل دائم حتى تتمكن كل أم من إعدادها في المنزل توفيرًا من شرائها من المحلات، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة.

طريقة عمل الهريسة السوري

الهريسة السوري من الحلويات الرائعة التي يحبها الكبار والصغار والان يمكنكم القيام بتجهيزها في المنزل بكل سهولة من خلال اتباع الآتي:

المكونات

١كوبين من السميد.

١كوب من السكر البودرة.

١ كوب كبير من اللبن البودرة.

خمس ملاعق كبار من جوز الهند.

اربع ملاعق كبار من زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع كوب من الفستق المطحون حلبي.

طريقة التحضير

يتم تحضير وعاء أو بولة غويطة.

اضيفي بداخلها دقيق السميد.

ثم أضيفي أيضًا السكر.

اخلطي المكونات، ثم أضيفي إليه البيكنج باودر، مع إضافة جوز الهند.

قومي بخلط كل المكونات جيدًا حتى تتجانس.

الان يمكنك إضافة الماء واللبن إلى المكونات حتى تتكون العجينة المطلوب وتكون ناعمة وطرية.

اتركي الوعاء جانبًا.

واحضري بعد ذلك صينية مناسبة الحجم خاصة بالبسبوسة.

ادهني الصينية بالسمن او بقطعة صغيرة من الزبدة.

قومي بوضع عجينة البسبوسة داخل الصينية.

اضغطي عليها جيدًا حتى تتساوى.

يمكنك إدخال البسبوسة في الفرن الآن، وذلك على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

اتركيها حتى تنضج ويتغير لون الوجه ويصبح ذهبي مميز من كل الجوانب.

اخرجي الصينية من الفرن بعد ذلك.

قومي بصب الشربات الخاص على صينية البسبوسة.

رشي الوجه بعد ذلك بالفستق الحلبي.

يتم تقطيع البسبوسة وتقديمها بعد أن تبرد بألف هنا وشفا.

طريقة عمل شربات الهريسة السوري

مكونات الشربات

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من المياه.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين من عصير الليمون.

طريقة تحضير الشربات