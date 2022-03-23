أقوي خلطة سحرية غير مكلفة لوقف التساقط نهائياً وإنبات فراغات الشعر من أول أستخدام

الشعر المتساقط من أكبر المشكلات التي تعاني منها الكثير من النساء والفتيات، وذلك لأنها قد تؤدي إلى حدوث بعض الفراغات الواضحة في الشعر والظهور بشكل غير مرغوب فيه تمامًا، ولذلك تهتم الكثير منهم بالبحث عن افضل المواد التي يكون لها دور فعال في علاج تساقط الشعر بسرعة، وتقوية بصيلات الشعر، ومنح الشعر الكثير من الفوائد الاخرى، لذلك سوف نساعدك اليوم ونعرض لكم طريقة عمل كريم طبيعي للشعر يمنع التساقط بمجرد المداومة على استخدامه.

طريقة عمل كريم طبيعي لمنع تساقط الشعر

اصنعي افضل كريم طبيعي بمكونات لايوجد بها أي أضرار، بل فهو يتكون من المواد التي تساعد في حل العديد من مشاكل الشعر بكل سهولة، وطريقة التحضير والتطبيق كالآتي:

المكونات

ملعقتين كبار من جل الصبار وهو الهلامي الداخلي لورقة الصبار.

اربع ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

عدد خمس كبسولات من فيتامين e.

ملعقتين كبار من زيت جوز الهند.

ملعقتين كبار من زيت الخروع.

طريقة التحضير