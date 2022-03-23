نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي خلطة سحرية غير مكلفة لوقف التساقط نهائياً وإنبات فراغات الشعر من أول أستخدام في المقال التالي
الشعر المتساقط من أكبر المشكلات التي تعاني منها الكثير من النساء والفتيات، وذلك لأنها قد تؤدي إلى حدوث بعض الفراغات الواضحة في الشعر والظهور بشكل غير مرغوب فيه تمامًا، ولذلك تهتم الكثير منهم بالبحث عن افضل المواد التي يكون لها دور فعال في علاج تساقط الشعر بسرعة، وتقوية بصيلات الشعر، ومنح الشعر الكثير من الفوائد الاخرى، لذلك سوف نساعدك اليوم ونعرض لكم طريقة عمل كريم طبيعي للشعر يمنع التساقط بمجرد المداومة على استخدامه.
طريقة عمل كريم طبيعي لمنع تساقط الشعر
اصنعي افضل كريم طبيعي بمكونات لايوجد بها أي أضرار، بل فهو يتكون من المواد التي تساعد في حل العديد من مشاكل الشعر بكل سهولة، وطريقة التحضير والتطبيق كالآتي:
المكونات
- ملعقتين كبار من جل الصبار وهو الهلامي الداخلي لورقة الصبار.
- اربع ملاعق من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.
- عدد خمس كبسولات من فيتامين e.
- ملعقتين كبار من زيت جوز الهند.
- ملعقتين كبار من زيت الخروع.
طريقة التحضير
- اصنعي في البداية حمام مائي من خلال وضع وعاء به ماء ويتم رفعه على النار ووضع طبق مناسب فوق الماء.
- أضيفي بداخل الطبق زبدة الشيا، واتركيها حتى تذوب تمامًا في هذا البخار.
- يمكنك إضافة بعد ذلك زيت جوز الهند الطبيعي مع إضافة زيت الزيتون.
- أعيدي التقليب والاستمرار حتى تذوب المكونات مرة أخرى.
- أضيفي فيتامين e جميع الكبسولات التي تم تحضيرها.
- وفي النهاية أضيفي أيضًا جل الصبار وتركه مع باقي المكونات حتى يذوب تمامًا ويتم التجانس بالشكل المطلوب.
- اخرجي المكونات من الحمام المائي، واتركيها حتى تبرد.
- سوف يصبح الخليط كريمي ناعم.
- بعد غسل شعرك جيدًا وتنظيفة للتخلص من اي مستحضرات أخرى قد تم وضعها في الشعر.
- قومي بعد ذلك بتوزيع الكريم على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الاطراف، ويتم تصفيف الشعر بالشكل التقليدي، وترك الكريم على الشعر من الليل وحتى الصباح.
- يمكن غسل الشعر في اليوم التالي باستخدام شامبو طبيعي جيدًا.
- يتم استخدام هذا الكريم بشكل دائم على الشعر حتى يتم الحصول على أفضل النتائج المطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي خلطة سحرية غير مكلفة لوقف التساقط نهائياً وإنبات فراغات الشعر من أول أستخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.