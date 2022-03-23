أعملي الأرز باللبن بالحليب والنشا والمكسرات في المنزل بمقادير وقوام مظبوط وبطعم زي المحلات

الارز باللبن هو أهم الحلويات التي يعشقها الكبار والأطفال فهو من الأكلات التي اعتدنا على تناولها سواء كان في المناسبات العائلية البسيطة أو كنوع من الحلوى التي يتم تجهيزها في المنزل، ويتميز الارز باللبن بطعمه الخفيف اللذيذ كما أنه يتميز بكثرة فوائده للجسم، والآن من خلال هذا المقال سوف نتعرف معاًا على طريقة عمل الارز باللبن في المنزل بكل سهولة وفي خطوات بسيطة.

طريقة عمل الأرز باللبن بالمكسرات

الأرز باللبن من الاكلات السهلة التي تستطيع كل أم تجهيزه من حين للآخر في المنزل بمكونات بسيطة وتكاليف محدودة، وطريقة إعداده في المنزل كالآتي:

المكونات

٢ كيلو من اللبن الحليب.

نصف كوب من الأرز.

نصف كوب من النشا.

كوب ونصف من السكر.

مكسرات متنوعة مجروشة.

طريقة التحضير