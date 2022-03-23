نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الأرز باللبن بالحليب والنشا والمكسرات في المنزل بمقادير وقوام مظبوط وبطعم زي المحلات في المقال التالي
الارز باللبن هو أهم الحلويات التي يعشقها الكبار والأطفال فهو من الأكلات التي اعتدنا على تناولها سواء كان في المناسبات العائلية البسيطة أو كنوع من الحلوى التي يتم تجهيزها في المنزل، ويتميز الارز باللبن بطعمه الخفيف اللذيذ كما أنه يتميز بكثرة فوائده للجسم، والآن من خلال هذا المقال سوف نتعرف معاًا على طريقة عمل الارز باللبن في المنزل بكل سهولة وفي خطوات بسيطة.
طريقة عمل الأرز باللبن بالمكسرات
الأرز باللبن من الاكلات السهلة التي تستطيع كل أم تجهيزه من حين للآخر في المنزل بمكونات بسيطة وتكاليف محدودة، وطريقة إعداده في المنزل كالآتي:
المكونات
- ٢ كيلو من اللبن الحليب.
- نصف كوب من الأرز.
- نصف كوب من النشا.
- كوب ونصف من السكر.
- مكسرات متنوعة مجروشة.
طريقة التحضير
- قومي بتنقية الأرز جيدًا، ثم قومي بغسل الارز.
- انقعي الأرز بعد ذلك في المياه لمدة نصف ساعة.
- صفي الأرز من المياه تمامًا، ثم قومي بإحضار إناء مناسب الحجم، واضيفي بداخله الأرز، وقومي بتغطية الارز بالمياه.
- ارفعي الإناء الان على النار.
- ثم استمري في التقليب المستمر للأرز أثناء وضعة على النار حتى التأكد من نضج الارز جيدًا ويتشرب الأرز كل المياه الموجودة في الإناء.
- قلبي الارز مرة أخرى حتى لا يلتصق في الإناء.
- أضيفي إليه بعد ذلك اللبن الحليب.
- قلبي المكونات مرة اخرى، ثم اخفضي النار على الخليط، واتركيه حتى يغلي الارز واللبن لمدة عشرة دقائق.
- أضيفي إليه بعد ذلك السكر.
- قلبي السكر جيدًا في اللبن حتى يذوب تمامًا.
- احضري كوب واضيفي بداخله النشا ثم أضيفي إليه نصف كوب من المياه.
- قلبي كوب النشا مع الماء حتى يذوب تمامًا.
- أضيفي النشا اللى الإناء الان، وقومي بالتقليب المستمر، كل ذلك حتى يتغير قوام الارز باللبن وصبح ذات كثافة عالية وثقيل.
- يمكنك توزيع الارز باللبن بعد ذلك في أطباق التقديم حسب الرغبة.
- اتركيه حتى يبرد في الخارج، ثم أضيفي إليه المكسرات.
- ادخلي الأرز باللبن الان في الثلاجة حتى يبرد تمامًا، ولحين الرغبة في تقديمه وتناوله بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعملي الأرز باللبن بالحليب والنشا والمكسرات في المنزل بمقادير وقوام مظبوط وبطعم زي المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.