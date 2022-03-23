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الجبنة المثلثات تعتبر من ألذ أنواع الجبن حيث يعشقها العديد من الناس الكبار أو الصغار وخاصة الأطفال فهم يحبون تناولها في سندوتشات وفي وجبة الإفطار عادة فهي تعد من أنواع الجبن الخفيفة والتي لا تحتوي على نسبة أملاح كبيرة مثل باقى الجبن حيث توجد الكثير من أنواع الجبن غير الجبنة المثلثات وهي الجبنة الرومي أو الجبنة الشيدر والفلامنك وغير ذلك الكثير ولكن الجبنة المثلثات هي التي تستهلك كثيرا من قبل أغلبية الناس ونظرا لمذاقها الرائع تفضل جميع السيدات أن يقومون بعملها في المنزل بدلا من شرائها. مكونات الجبنة المثلثات ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الجبنة الكريمي.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

ربع كوب كبير من الزبدة. طريقة عمل الجبنة المثلثات نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به كوب واحد كبير من الحليب السائل ثم نضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

وبعد ذلك يتم إضافة ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقتان كبيرتان من الجبنة الكريمي سواء أي نوع من أنواعها.

وقومي بوضع ربع كوب كبير من الزبدة ويتم تشغيل الخلاط فنضيف ربع كوب كبير من الزيت النباتي ونضعه بطريقة تدريجية مع الإستمرار في تشغيل الخلاط.

ومن الممكن أن نضيف كمية أخرى من الزيت لكي نحصل على خليط كريمي وكثيف قليلا ويكون ناعم جدا لا يوجد به أي تكتلات ونحضر وعاء مناسب ونضع به هذا الخليط.

ويتم وضعه على النار مع الإستمرار في التقليب بشرط أن تكون النار هادئة ونتركه حتى يتم الحصول على قوام ثقيل ويتم تسوية خليط الجبنة جيدا.

ونقوم بتجهيز قالب يكون علي شكل مثلثات أو أي قالب وعندما يبرد الخليط تماما نضعه في هذا القالب ونتركه في الثلاجه حتى يبرد ويتماسك وبعد ذلك يتم إخراجه من الثلاجه و نقوم بتقطيعه بالشكل المرغوب فيه. عمر شويل - جدة بكوب حليب واحد أعملي الجبنة المثلثات على أصولها بطريقة مضمونة 100% مثل الجاهز - ثقفني

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