ب2 كوب دقيق أعملي فطيرة الكاسترد على أصولها بعجينة قطنية وطرية بطريقة ناجحة ومضمونة 100%

تعتبر الفطائر من أجمل الأكلات والتي يكون لها شعبية كبيرة جدا في كل الدول على مستوى العالم فقد يوجد لها الكثير من الأنواع أو الأشكال أو الحشوات، فمنها الفطائر الحلوة أو الفطائر الحلوة ففي هذا المقال نقوم بعمل نوع من أنواع الفطائر الحلوة وهي فطيرة الكاسترد حيث أنها من ألذ الفطائر التي تتميز بطعم شهي جدا، وأن الكاسترد يعشقه العديد من الناس فهذه الوصفة تعتبر من أنواع الحلويات وهي سهلة في تجهيزها ومقادير هذه الأكلة بسيطة ومتوافرة.

مكونات فطيرة الكاسترد

من ألذ الفطائر الحلوة هي فطيرة الكاسترد حيث أنها تتميز بمذاق لذيذ جدا ورائع ويمكن أن يتم عملها بطريقة سريعة، ومن الممكن أن نقوم بعمل هذه الفطيرة بإستخدام رقائق الجلاش أو عجينة يتم عجنها من خلال عدة مكونات بسيطة ويمكن أن نقوم بعمل الكاسترد بأسهل طريقة فهو يتميز بطعم رائع وجميل.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

كوب كبير من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

بيضتان.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جوز الهند.

طريقة عمل فطيرة الكاسترد