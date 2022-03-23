ب2 كوب دقيق أعملي فطيرة الكاسترد على أصولها بعجينة قطنية وطرية بطريقة ناجحة ومضمونة 100%

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تعتبر الفطائر من أجمل الأكلات والتي يكون لها شعبية كبيرة جدا في كل الدول على مستوى العالم فقد يوجد لها الكثير من الأنواع أو الأشكال أو الحشوات، فمنها الفطائر الحلوة أو الفطائر الحلوة ففي هذا المقال نقوم بعمل نوع من أنواع الفطائر الحلوة وهي فطيرة الكاسترد حيث أنها من ألذ الفطائر التي تتميز بطعم شهي جدا، وأن الكاسترد يعشقه العديد من الناس فهذه الوصفة تعتبر من أنواع الحلويات وهي سهلة في تجهيزها ومقادير هذه الأكلة بسيطة ومتوافرة.
مكونات فطيرة الكاسترد
من ألذ الفطائر الحلوة هي فطيرة الكاسترد حيث أنها تتميز بمذاق لذيذ جدا ورائع ويمكن أن يتم عملها بطريقة سريعة، ومن الممكن أن نقوم بعمل هذه الفطيرة بإستخدام رقائق الجلاش أو عجينة يتم عجنها من خلال عدة مكونات بسيطة ويمكن أن نقوم بعمل الكاسترد بأسهل طريقة فهو يتميز بطعم رائع وجميل.
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.
- رشة من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- كوب كبير من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- بيضتان.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.
- كوبان كبيران من الحليب السائل.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جوز الهند.
طريقة عمل فطيرة الكاسترد
- نقوم أولا بتجهيز العجينة فنحضر وعاء عميق ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف رشة من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- ثم نضع نصف كوب كبير من السكر ويتم خلطهم مع بعض وقومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي ونضع بيضة واحدة.
- وبعد ذلك يتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها ونقوم بوضع الماء الدافئ تدريجيا مع الإستمرار في العجن بإستخدام الإيد لكي نحصل على عجينة متماسكة.
- ونترك هذه العجينة لمدة ساعة تقريبا حتي تختمر وفي هذا الوقت يتم تجهيز الكاسترد فيتم إحضار إناء عميق ونضع به كوبان كبيران من الحليب السائل وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من جوز الهند.
- وقومي بوضع صفار بيضة واحدة ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ثم نضعه على نار هادئة ونستمر في التقليب للحصول على قوام كثيف قليلا وكريمي.
- ويتم تجهيز صينية أو قالب وندهنه بالزبدة ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بتقسيم العجينة لثلاث كرات ويتم فرد هذه الكور لتكون بنفس حجم القالب.
- ثم نقوم بوضع طبقة من العجينة التي تم فردها ونضع كمية من الكاسترد ونضع طبقة أخرى من كور العجينة ونضع الكاسترد وهكذا نستمر لإنتهاء الكمية حتى نضع في النهاية طبقة من الكاسترد ويتم إدخالها في الفرن لتغيير لونها.
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