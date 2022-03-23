سحر مفعول كريم الخميرة والبنجر لتوريد وتسمين ونفخ الخدود بشكل طبيعي من أول أستخدام

تستخدم أغلبية الفتيات والسيدات جميع أنواع مستحضرات التجميل وخاصة التي تساعد على توريد الخدود والشفايف مثل الروج وغير ذلك الكثير، لذلك لا يمكن لأي إمرأة أن تستغنى عن هذه المستحضرات لأنها تؤثر تأثير كبير جدا في شكل الوجه وتجعله ملفت وجذاب، ولكن من المعروف أن كل هذه الأدوات الجاهزة التي تعمل على توريد الشفايف والخدود وتساعد على تبييض الوجه لا تكون مناسبة للإستخدام، لأنها تحتوي على مواد كيميائية ممكن أن تضر البشرة بشكل كبير وملحوظ فهي تتسبب في ظهور الحبوب أو الحساسية.

وغير ذلك أن مستحضرات التجميل لا تدوم إلا عدة ساعات فقط ولهذا السبب تبحث كل الفتيات عن الأشياء التي يكون لها دور في توريد الخدود والشفايف، ولكن تكون بطريقة طبيعية تدوم دائما ويكون لها القدرة في إزالة السواد الذي يوجد في الشفايف، والخلطة التي تساعد على ذلك هي خلطة الخميرة والبنجر أو تسمي بالكريم فمن الممكن أن نقوم بعمل كمية من هذا الكريم ونضعه في علبة ونتركه في الثلاجه وننتظم في إستعماله حتى نصل إلى النتيجة المطلوبة، حيث أن مفعولها يظهر في أسرع وقت وأن كريم الخميرة والبنجر له القدرة علي تفتيح البشرة لذلك لا يمكننا الإستغناء عنه نهائيا.

مكونات كريم الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف

تحتاج كل فتاة إلى توريد الخدود والشفايف لذلك تلجأ إلى إستخدام مستحضرات التجميل فهي تساعد على ذلك بشكل سريع جدا ولكن بمفعول لا يدوم إلا لعدة ساعات فقط، وغير ذلك أنها تكون غير صحية لذلك تقوم بعمل خلطة الخميرة والبنجر لكي تساعد على توريد الخدود والشفايف وتعمل أيضا علي تسمين الخدود أو الوجه النحيف.

ثمرة واحدة صغيرة من البنجر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة البيرة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جونسون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

طريقة عمل كريم الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف