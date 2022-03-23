بمقادير مظبوطة أعملي البيتزا الايطالي بالعجينة القطنية بطريقة المحلات وبطعم لذيذ

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تعد البيتزا من الأكلات المشهورة على مستوى العالم ومن أكثر أنواع البيتزا المعروفة في كل البلاد هي البيتزا الإيطالية، حيث أنها سهلة جدا في تحضيرها وعجينتها بسيطة ومكوناتها متوافرة في كل بيت، فقد توجد الكثير من الطرق المختلفة لعمل البيتزا فكل بلد لها طريقة مختلفة عن الآخري، حيث أن جميع الناس يفضلون تناول البيتزا وبالتحديد الأطفال فهي الأكلة المفضلة لهم لذلك تقوم أغلبية الأمهات بعملها في المنزل، فتقوم بالبحث عن طريقة البيتزا الإيطالي، فمن الممكن أن نضيف إليها بعض الإضافات المختلفة والمرغوب فيها. مكونات عمل البيتزا الإيطالي كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

بيضة واحدة.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

كمية مناسبة من صلصة البيتزا.

شرائح من الفلفل الأخضر.

شرائح من الطماطم.

شرائح من الزيتون الأسود والأخضر.

رشة من الزعتر.

كمية مناسبة من الجبن المختلفة. طريقة عمل البيتزا الإيطالي نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول، ونضيف إليه نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

ثم نضع ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر، ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها وقومي بإضافة ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

وبعد ذلك نقوم بعجن كل هذه المكونات مع بعضها حتى نحصل على حبيبات رملية ثم نضع بيضة واحدة وكمية مناسبة من الماء الدافئ ونستمر في عجن المكونات مع بعضها.

ولابد من وضع الماء بشكل تدريجي، ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض مع الإستمرار في العجن للحصول على عجينة متماسكة وناعمة.

ونتركها في مكان دافئ جوالي ساعة تقريبا حتي يتم تخميرها، ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بتشكيل العجينة إلى كرات مناسبة.

ونحضر صواني ويتم دهنها بالزيت ونفرد العجينة بها، ونضع صلصة البيتزا ورشة من الزعتر ونضع الفلفل الأخضر والطماطم والزيتون ويتم إدخالها في الفرن لكي يتم تسويتها. عمر شويل - جدة بمقادير مظبوطة أعملي البيتزا الايطالي بالعجينة القطنية بطريقة المحلات وبطعم لذيذ - ثقفني

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