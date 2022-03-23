نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة ناجحة أعملي مخلل الجزر واللفت والخيار والبصل والليمون المعصفر في المنزل مثل محلات الطرشي في المقال التالي
المخللات من أهم أصناف المقبلات التي يتم وضعها وتناولها بجانب الكثير من الاكلات المختلفة وهي تساعد في فتح الشهية ولها طعم مميز وجميل يجذب الجميل لتناول الطعام بإستمتاع، وهناك أنواع متعددة من المخللات التي اعتدنا عليها وعلى شرائها أو تناولها في المطاعم وهي الجزر واللفت والخيار والليمون والبصل ايضا، والان سوف نعرض لكم طريقة عمل المخلل بطعم رائع مثل الجاهز وافضل.
طريقة عمل المخلل في المنزل
المخلل بأنواعه المختلفة، يمكنك الان أن تقومي بعمل تشكيلة مميزة من المخلل في المنزل وبنكهه الليمون المعصفر اللذيذة التي تزيد من جمال طعم المخلل، ووطريفة تحضيرها كالتالي:
المكونات
- نصف من الجزر المقطع اصابع صغيرة.
- أربع حبات من اللفت المقطع أصابع.
- ثلاث حبات من الخيار المقطع ايضًا أصابع.
- ربع كيلو من البصل الصغير الخاص بالمخلل.
- نصف كيلو من الليمون الاصفر.
- ٣ملعقة كبيرة من العصفور.
- ٣ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- خمس ملاعق كبار من الملح.
- ملعقة من الهريسة الشطة.
- حبة واحدة من الجزر المبشور.
طريقة التحضير
- في البداية قومي بوضع الليمون في حلة بها ماء وارفعيها على النار حتى يتم سلق الليمون جيدًا.
- بعد الانتهاء صفي الليمون من المياه تمامًا.
- احضري سكينة وقومي بتقسيم الليمون الى أربع أجزاء دون فصلها عن بعض.
- قومي بعد ذلك بعمل حشو لليمون حتى يكون معصفر ومميز.
- أضيفي في طبق العصفور وحبة البركة، مع إضافة الجزر، ثم اخلطي المكونات، واتركي الطبق جانبًا.
- احضري برطمان كبير الحجم.
- أضيفي داخل البرطمان الخيار المقطع، واللافت المقطع، والجزر ايضًا، والبصل.
- أضيفي الليمون ثم أضيفي بداخل البرطمان نصف كمية خلطة الليمون المعصفر التي تم تجهيزها.
- قلبي كل المكونات مع بعض حتى تختلط تمامًا.
- يمكنك الان عمل محلول الملح.
- قومي بإضافة كمية مناسبة من المياه في وعاء، وأضيفي إليها الملح، وهريسة الشطة.
- قلبي كل المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تتجانس وتذوب.
- قومي بصب كل هذا المحلول على البرطمان.
- قلبي كل المكونات مع بعض حتى تصل المياه إلى القاع، ولابد أن تكون المكونات مغطاة بالمياه والملح، ثم أضيفي إليه باقي خلطة الليمون المعصفر على الوجه.
- اغلقي البرطمان جيدًا واتركيه لمدة عن ١٠ ايام بعد ذلك يمكن فتح البركان و تناول المخلل بألف هنا وشفا.
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