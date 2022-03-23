بطريقة ناجحة أعملي مخلل الجزر واللفت والخيار والبصل والليمون المعصفر في المنزل مثل محلات الطرشي

المخللات من أهم أصناف المقبلات التي يتم وضعها وتناولها بجانب الكثير من الاكلات المختلفة وهي تساعد في فتح الشهية ولها طعم مميز وجميل يجذب الجميل لتناول الطعام بإستمتاع، وهناك أنواع متعددة من المخللات التي اعتدنا عليها وعلى شرائها أو تناولها في المطاعم وهي الجزر واللفت والخيار والليمون والبصل ايضا، والان سوف نعرض لكم طريقة عمل المخلل بطعم رائع مثل الجاهز وافضل.

طريقة عمل المخلل في المنزل

المخلل بأنواعه المختلفة، يمكنك الان أن تقومي بعمل تشكيلة مميزة من المخلل في المنزل وبنكهه الليمون المعصفر اللذيذة التي تزيد من جمال طعم المخلل، ووطريفة تحضيرها كالتالي:

المكونات

نصف من الجزر المقطع اصابع صغيرة.

أربع حبات من اللفت المقطع أصابع.

ثلاث حبات من الخيار المقطع ايضًا أصابع.

ربع كيلو من البصل الصغير الخاص بالمخلل.

نصف كيلو من الليمون الاصفر.

٣ملعقة كبيرة من العصفور.

٣ملعقة كبيرة من حبة البركة.

خمس ملاعق كبار من الملح.

ملعقة من الهريسة الشطة.

حبة واحدة من الجزر المبشور.

طريقة التحضير