طريقة عمل الكرواسون بعجينة قطنية ومورقة وبمكونات سهلة وبطعم هش ولذيذ

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طريقة عمل عجينه الكرواسون، تبحث كل أم عن فطار يتناسب مع زوجها وأطفالها وفيه شيء من التجديد دائماً، لأن الفطار التقليدي شعروا بملل تجاهه، وهذا ما يتوافر في الكرواسون الذي يعد فطار غير تقليدي ومفضل عند الجميع، ويمكن تحضيره في المنزل بطريقة سهلة بمكونات سهلة ومتوفرة ونحصل على مذاق لذيذ، وهناك كرواسون سادة وكرواسون بالشوكولاتة وكلا منهم له مذاق مميز. طريقة سهلة لعمل عجينة الكرواسون المقادير: مقدار ٣٢٥ جرام.

مقدار ١١٨ مللي لتر حليب.

بيضة واحدة.

مقدار ٣٠ مللي لتر ماء دافئ.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقتان كبيرتان سكر بودرة.

مقدار ٢٠٠ جرام زبدة.

ملعقتان ونصف خميرة.

حبة بيض مخفوقة.

ملعقة كبيرة من الحليب. طريقة التحضير: نسخن الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة.

نخلط كل من: البيضة، الدقيق، الملح، السكر، ٢٥ جرام زبدة، الخميرة في وعاء مناسب.

ثم نضيف الحليب الدافئ بالتدريج والماء الدافئ ونخلط كل المكونات بملعقة خشب كبيرة لتتكون عجينة لينة.

بعد ذلك نضع العجينة في مكان دافئ ليتضاعف حجمها.

نفرد العجينة على سطح مرشوش بدقيق لنحصل على عجينة مطاطية.

ثم نضع العجينة للوعاء ونغطيها مرة ثانية ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

ثم نفرد العجينة لتأخذ شكل المستطيل بعد ذلك.

نقسم العجينة على شكل مثلثات ونوزع كمية الزبدة المتبقية على طرف كل مثلث.

ثم نلف العجينة من أكبر جزء وحتى الأصغر على شكل هلال.

ندهن صينية الفرن بكمية زيت قليلة ونضع عليها الكرواسون.

ثم نخلط البيضة المخفوقة بملعقة حليب وندهن بهم الكرواسون.

في النهاية نضع الكرواسون في الفرن لمدة تلت ساعة ثم يقدم. الكرواسون المكونات: كوبان ونصف دقيق.

عدد ٤ ملاعق لبن بودرة كبيرة.

كوب ماء دافئ صغير.

نصف ملعقة ملح كبيرة.

ملعقة إلا ربع خميرة فورية.

عدد ٣ ملاعق سكر كبيرة.

كوب جبنة مبشورة.

بيضة واحدة.

مقدار ربع كوب زبدة. طريقة تحضير الكرواسون: أولاً ننخل الدقيق في وعاء ونضيف له ملح، سكر، خميرة فورية ونخلطهم جيداً.

ثم نضيف البيضة ونعجنه بشكل مستمر في نفس اتجاه عقارب الساعة لنحصل على عجينة متجانسة.

بعد ذلك نترك الخليط لمدة ساعة حتى يتخمر ونقطع العجينة لكرات حجمها صغير.

ثم نفرد العجين على سطح مستوٍ على هيئة مثلثات ونحشيها بالجبنة المبشورة ونغلقها ثم نلفها على شكل الكرواسون المعتاد الذي نبدأه بلف قاعدة الكرواسون المحشي لأعلى ونشكلها ونصنع بها ثقوب صغيرة وندهن الوجه بصفار البيضة.

بعد ذلك ندخل الكرواسون للفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة ونتركه ليأخذ لون لمدة ٢٠ دقيقة.

بعدما ينضج الكرواسون نخرجه من الفرن وندهن سطحه بالزبدة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكرواسون بعجينة قطنية ومورقة وبمكونات سهلة وبطعم هش ولذيذ - ثقفني

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