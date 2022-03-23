طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بمكونات مضبوطة وصحية وبطعم ألذ من محلات الحلويات

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طريقة عمل عجينه لقمة القاضي، لقمة القاضي لها عدة أسماء مختلفة باختلاف بلدان الوطن العربي مثل: الزلابية، أو العوامة، أو لقيمات العوامة، تعد من الحلويات المشهورة التي توجد في المناطق الشرقية والعربية، ويمكن تقديمها مقلية، ولا تقدم بمفردها ولكنها تقدم مع الشربات المخصص لها أو السكر البودرة، وهناك من يفضلها مع الشوكولاتة الذائبة. طريقة عمل عجينه لقمة القاضي المكونات: كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشه من الملح.

رشه من الفانيليا.

زيت للقلي.

شربات

سكر بودرة. طريقة تحضير لقمة القاضي: نحضر بوله متوسطة ونضع بها سكر، خميرة في ماء دافئ ونضيف عليهم ربع كوب دقيق ونخلطهم جيدًا.

نغطي ألبوله بقماش نظيف لمدة ربع ساعة لتختمر.

نحضر بوله ثانية ونخلط بها الدقيق المتبقي، والنشا، الملح، الفانيليا.

بعد ذلك نضيف مزيج الخميرة للمكونات الجافة ونقلبهم جيداً لتختلط المكونات معاً وتتكون عجينة قوامها مطاطي.

ثم نغطي ألبوله بالنايلون ونضعها في ماء دافئ لمدة ٣٠ دقيقة ليختمر.

بعد ذلك نحضر مقلاة غويطة بها زيت غزير على حرارة متوسطة ليصبح دافئ.

بعد ذلك ندهن الأيدي بالزيت ونبلل ملعقة زيت صغيرة.

ثم نشكل العجينة بالملعقة ونضعها في زيت.

بعد ذلك نقلي لقمة القاضي في الزيت لمدة خمس دقائق وتتحول للون الذهبي الفاتح، ثم نخرجها على ورق المطبخ حتى يتخلص من الزيت الزائد.

ثم نغمس لقمة القاضي في شربات بارد، أو نضع عليها سكر بودرة، ونقدمها باردة أو دافئة حسب الحاجة. لقمة القاضي بأسهل طريقة المكونات: كوبان من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقتان كبيرتان سكر.

ملعقة خميرة كبيرة.

رشه ملح.

ماء للعجين.

عسل أو سكر للتزيين.

زيت للقلي. طريقة التحضير: أولاً نخلط كل المكونات مع بعضها ونضيف ماء دافئ بشكل تدريجي ونستمر في العجن لتتكون عجينة لينة، ونترك العجين في مكان دافئ لمدة ساعة حتي ترتفع ويتضاعف حجمها.

بعد ذلك نضع الزيت على نار مرتفعة، ونأخذ كمية مناسبة من العجين ونقطعها على هيئة كور ونضعها في الزيت.

نقلب العجين بعدما يتماسك على الوجهين حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نخرجه في الزيت أو السكر حسب الحاجة، ونضعها في أطباق التقديم بالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بمكونات مضبوطة وصحية وبطعم ألذ من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بمكونات مضبوطة وصحية وبطعم ألذ من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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