نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأحلى طريقة لعمل أم علي بعجينة الجلاش بخطوات بسيطة بقوام كريمي أحلى من الجاهزة في المقال التالي
اسهل واحلى طريقة لعمل ام على من أكثر الحلويات الشتوية التي يتم تحضيرها في فصل الشتاء لكي تعطي للجسم حيوية ونشاط، فهو من الحلويات المغذية جدًا و الكريمية الشهية و المختلفة عن الحلويات الأخرى المختلفة، وهناك العديد من الطرق لتحضير حلوى ام على سواء باستخدام عجينة الميلفيه او بالعيش الفينو ومن أسهل وأسرع الطرق هي ام على بالجلاش فهي من الطرق الاقتصادية جداً، وأهم ما يميز هذه الحلوى هو الخليط التي يضاف عليها يعطي للمكونات طعم رائع و كريمي لذلك تحرص الأمهات على تحضير حلوى ام على من المنزل ويبحث عن طريقة سهلة وسريعة مثل الجاهزة كريمية و لذيذة وهذا ما سنقدم لكم.
مقادير ام علي
في فصل الشتاء يكثر جدا تناول الحلويات وهذا لأنها من أكثر أنواع الأطعمة التي تعطى طاقة وحيوية كبيرة جداً للجسم، وهناك العديد من الحلويات الشتوية ومن أشهر هذه الحلويات المصرية الشهيرة هي أم علي هذه الحلوى اللذيذة و المغذية جدًا لأنها تحتوي على الحليب والقشطة وهذا يعزز من قيمتها الغذائية و يعطيها طعم كريمي رائع، مكونات تحضيرها هي:
- لفة من الجلاش (يمكن استبداله 5 ورقات من عجينة ميل فاي).
- 2 كوب حليب.
- معلقتين كبار السمن.
- كوب من القشطة.
- ربع كوب بندق.
- كوب من الكريم شانتيه.
- 3 معالق كبيرة من الزبيب.
لوز محمص.
- نصف كوب من السكر.
طريقة تحضير أم علي
- قبل أن نبدأ في تحضير حلوى أم علي نقوم بتسخين الفرن نشعله يسخن.
- بعد ذلك نأتي بلف الجلاش و نقوم بفرد قطع الجلاش ونوزع السمن البلدي على كل قطعة من القطع.
- لابد أن تغلف قطع الجلاش بالسمن لكى تأخذ لون و تقرمش.
- نقوم برص قطع الجلاش في صينية الفرن ونقوم بوضعها في الفرن على الرف الأوسط حتى يتحمر.
- نخرجها من الفرن ونقوم بتكسيره قطع متوسطة الحجم.
- بعد ذلك نأتي بطاجن كبير و نقوم بتوزيع الجلاش المحمر في الطاجن.
- ثم نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الحليب السائل والسكر مع بعضهم ونضعهم على النار حتى يغلو.
- نرفع الحليب من على النار ونقوم بوضع السمن البلدي ونقلبهم مع بعضهم.
- نسكب الحليب على الجلاش المحمر ونوزع البندق والزبيب و الفستق او المكسرات المتواجدة.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع ملعقتين من القشطة على الجلاش.
- ندخل الطاجن في الفرن لمدة 15 دقيقة.
- ثم نخرج الطاجن من الفرن ونقوم بتوزيع الكريم شانتيه على وجه الطاجن هذا سيعطي للطاجن لون مميز.
- ندخل الطاجن في الفرن تحت الشواية حتى يأخذ لون التحمير الذهبي.
- نخرج طاجن ام على من الفرن وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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