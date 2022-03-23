أسهل وأحلى طريقة لعمل أم علي‬ بعجينة الجلاش بخطوات بسيطة بقوام كريمي أحلى من الجاهزة

اسهل واحلى طريقة لعمل ام على من أكثر الحلويات الشتوية التي يتم تحضيرها في فصل الشتاء لكي تعطي للجسم حيوية ونشاط، فهو من الحلويات المغذية جدًا و الكريمية الشهية و المختلفة عن الحلويات الأخرى المختلفة، وهناك العديد من الطرق لتحضير حلوى ام على سواء باستخدام عجينة الميلفيه او بالعيش الفينو ومن أسهل وأسرع الطرق هي ام على بالجلاش فهي من الطرق الاقتصادية جداً، وأهم ما يميز هذه الحلوى هو الخليط التي يضاف عليها يعطي للمكونات طعم رائع و كريمي لذلك تحرص الأمهات على تحضير حلوى ام على من المنزل ويبحث عن طريقة سهلة وسريعة مثل الجاهزة كريمية و لذيذة وهذا ما سنقدم لكم.

مقادير ام علي

في فصل الشتاء يكثر جدا تناول الحلويات وهذا لأنها من أكثر أنواع الأطعمة التي تعطى طاقة وحيوية كبيرة جداً للجسم، وهناك العديد من الحلويات الشتوية ومن أشهر هذه الحلويات المصرية الشهيرة هي أم علي هذه الحلوى اللذيذة و المغذية جدًا لأنها تحتوي على الحليب والقشطة وهذا يعزز من قيمتها الغذائية و يعطيها طعم كريمي رائع، مكونات تحضيرها هي:

لفة من الجلاش ‫(يمكن استبداله 5 ورقات من عجينة ميل فاي).

2 كوب حليب‬.

معلقتين كبار السمن.

كوب من القشطة.

ربع كوب بندق‬.

كوب من الكريم شانتيه.

3 معالق كبيرة من الزبيب‬.

لوز محمص‬.

لوز محمص‬. نصف كوب من السكر‬.

طريقة تحضير أم علي