طريقة عمل السينابون بالصوص الأبيض وبمكونات اقتصادية وبطريقة ناجحة وهشه وبطعم لا يقاوم

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طريقة عمل عجينة السينابون، السينابون يعتبر من أنواع المعجنات الشهية التي تقدم لكافة أفراد الأسرة في المناسبات، فيكون عبارة عن عجينة ملفوفة حول بعضها بنكهة القرفة المفضلة عند الجميع، وتوجد بعض الحشوات الأخرى والصوصات المختلفة. طريقة عمل عجينة السينابون المقادير: كوب من الحليب الدافئ.

مقدار نصف كوب سكر.

ملعقة خميرة جافة كبيرة.

حبتان من البيض كبير الحجم.

عدد ٦ ملاعق كبيرة من الزبدة الغير مملحة الذائبة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

عدد ٤ أكواب دقيق.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة قرفة مطحونة صغيرة. خطوات تحضير عجينة السينابون: نسخن الحليب أولاً في الميكرويف لمدة ٦٠ ثانية، ثم نضعه في الخلاط.

بعد ذلك نضيف ملعقة صغيرة من كل من : السكر، الخميرة للحليب ونخلطهم قليلاً، ثم نتركهم لمدة خمس دقائق.

ثم نضيف الزبدة والفانيليا، ومقدار نصف كوب سكر، البيض للخلاط ونقلبهم جيداً.

ثم نضيف الدقيق، الملح، القرفة، ونقلبهم جيداً معاً ليختلط العجين معاً ونحصل على عجينة متماسكة وناعمة.

بعد ذلك نفرد العجين على سطح أملس ونرشه بالدقيق، ونفرده باليد لمدة خمس دقائق.

ثم نحضر وعاء كبير ونضع به قليل من الزيت وبه العجين، ثم نغطيه بفوطة دافئة ونترك العجين جانباً لمدة ساعة ليزداد حجمه.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين لعدد ١٢ قطعة مستوية ونفردها على سطح مستوٍ.

ثم نحشي العجينة حسب الحاجة ونلفها ثم نضعها في الفرن حتى تنضج. عمل عجينة السينابون المقادير: مقدار نصف كوب سكر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

ربع كوب ماء دافئ.

بيضة.

تلت كوب زبدة.

عدد ٤ أكواب دقيق.

كوب لبن. مقادير الحشوة: كوب سكر بني.

ملعقتان كبيرتان قرفة.

نصف كوب زبدة طريقة التحضير: نحضر طبق كبير ونضع فيه: السكر، الخميرة، وماء دافئ ونقلبهم معاً لتتفاعل الخميرة.

بعد ذلك نخفق البيض واللبن جيداً ونضيفهم لخليط الخميرة.

ثم نضيف لهم الزبدة والملح ونقلب المكونات معاً لتتجانس.

بعد ذلك نضع الدقيق بشكل تدريجي ونقلبهم معاً لنحصل على عجين متماسك ونغطيها في مكان دافئ لمدة ساعتين.

في هذه الخطوة نخلط مكونات الحشو مع بعضها.

ثم نفرد العجينة على سطح مستوي علهي دقيق ونفردها لتأخذ شكل المستطيل.

بعد ذلك نفرد الحشو في منتصف العجين ونلفها لتأخذ شكل رول.

نقطع الهجين لشرائح حجمها متوسط.

بعد ذلك نحضر صينية مدهونة بالزبدة ونرص فيها السينابون.

ثم نضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة ويجب أن تكون الحرارة متوسطة لتأخذ اللون الذهبي.

في النهاية نقدمها بالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل السينابون بالصوص الأبيض وبمكونات اقتصادية وبطريقة ناجحة وهشه وبطعم لا يقاوم - ثقفني

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