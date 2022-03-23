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دائما يعشقون جميع الأطفال تناول المعجنات والفطائر بشكل كثير ويحبون كل أنواعها المختلفة ومن ضمن أنواع المعجنات هو الكرواسون بالجبنة حيث أنه يتميز بطعم رائع ولذيذ فهو سهل جدا في التحضير ومن الممكن أن نقوم بحشو الكرواسون بأكثر من حشوة مثل الجبنة أو الشوكولاته وغير ذلك العديد وعجينة الكرواسون بسيطة ومقاديرها متوافرة ويمكن أن يتم تشكيل الكرواسون بأسهل طريقة حتى يكون مثل الجاهز. مكونات الكرواسون بالجبنة أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

بيضتان.

ربع كوب كبير من الزبدة أو الزيت النباتي.

كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل الدافئ.

كمية مناسبة من تشكيلة الجبن. طريقة عمل الكرواسون بالجبنة نقوم بتجهيز وعاء عميق ونضع به أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية وقومي بخلطهم مع بعض ثم نضع ربع كوب كبير من الزبدة بشرط أن تكون ذائبة.

ونقوم بوضع بيضتان ويتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها ويتم وضع كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل الدافئ مع العلم أن لابد من وضع الحليب بطريقة تدريجية مع الإستمرار في العجن بإستخدام الإيد.

ونستمر في عجنها لمدة عشر دقائق تقريبا حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة ونضع غطاء على عجينة ونتركها حوالي ساعة أو أكثر حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

وبعد تخمير العجينة يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى يتم تسخينها ثم نقوم بفرد العجينة حتى يكون سمكها مناسب وتكون على شكل دائرة.

وقومي بتقطيع العجينة بإستخدام سكينة لتكون على شكل مثلثات ونحضر طبق ونضع به كمية مناسبة من تشكيلة مختلفة من الجبن.

ويتم وضع كمية من خلطة الجبن على قاعدة المثلث ويتم لفها حتى نصل لنهاية المثلث ونضعهم في صينية مدهونة بالزيت وبعد الإنتهاء نقوم بدهن الكرواسون بخليط من الحليب والبيض ويتم إدخاله الفرن ونتركه ليكون باللون الذهبي. عمر شويل - جدة بعجينة قطنية ومورقة أعملي الكرواسون بالجبنة على أصوله بمقادير مظبوطة وطعم طري ولذيذ - ثقفني

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