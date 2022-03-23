نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الباستا فلورا بمربي الفراولة بالطريقة الأصلية وبمقادير غير مكلفة وبطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي
من الحلويات الشهية واللذيذة هي الباستا فلورا حيث أنها تتسم بمذاق جميل ورائع وتكون مميزة جدا في طعمها عن باقي أنواع الحلويات، ويمكن أن يتم تجهيزها بطريقة سهلة ولا تكون مكلفة فمن خلال موقعنا هذا نقوم بعمل الباستا فلورا الإقتصادية، وعادة يتم حشوها بإستخدام مربى الفواكة أو مربى الفراولة والمكونات التي تحتوي عليها الباستا فلورا معروفة ويمكن أن تتوافر في أي مطبخ، فمنها الدقيق والبيض والسكر والسمنة أو الزبدة والفانيليا والبيكينج بودر والمربي فكل هذه المكونات بسيطة جدا ومتوافرة.
مكونات عمل الباستا فلورا بالمربى في المنزل
من أنواع الحلويات اللذيذة هي الباستا فلورا فيمكن أن نقوم بعملها بطريقة سريعة وسهلة حيث أن ممكن أن يطلق عليها إسم تارت المربى، فهي تشبه البسكويت في الطعم ويكون نفس المقرمشة ولها عدة أشكال مختلفة ومكوناتها بسيطة جدا فهي تتكون من الدقيق والبيض والسمنة أو الزبدة والبيكينج بودر والفانيليا.
المكونات المطلوبة:-
- ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقة واحدة صغيرة ونصف من البيكينج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- رشة من الملح.
- ثلاث بيضات.
- كوب واحد كبير من الزبدة أو السمنة.
- كوب واحد كبير من السكر البودر.
- كوب واحد كبير من مربى الفراولة.
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
- في البداية قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم تحضير صينية وندهنها بالزبدة وبعد ذلك يتم تجهيز عجينة الباستا فلورا.
- ثم نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به كوب واحد كبير من الزبدة أو السمنة ونضيف إليها كوب واحد كبير من السكر البودر ويتم تجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة.
- وبعد تجانس الزبدة مع السكر بشكل جيد نقوم بوضع ثلاث بيضات وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ويتم تشغيل المضرب مرة أخرى لمدة خمس دقائق تقريبا لخفق البيض جيدا.
- ونحضر وعاء عميق ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول ورشة من الملح وملعقة واحدة صغيرة ونصف من البيكينج بودر ويتم خلطهم مع بعض.
- ونضع خليط الدقيق على خليط الزبدة والبيض ويتم عجنهم مع بعض لكي يتم الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم يتم تقسيم عجينة الباستا فلورا إلى نصفين فنضع نصف الكمية في الصينية ويتم فردها جيدا ثم نضيف الفراولة ونفردها جيدا.
- وبعد ذلك نضع النصف الآخر من العجينة من خلال بشرها بإستخدام المبشرة أو تقطيعها على شكل شرائح طولية ثم نضعها في الفرن حتى يكون لونها ذهبي.
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