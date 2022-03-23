أعملي الباستا فلورا بمربي الفراولة بالطريقة الأصلية وبمقادير غير مكلفة وبطعم ومذاق لذيذ

من الحلويات الشهية واللذيذة هي الباستا فلورا حيث أنها تتسم بمذاق جميل ورائع وتكون مميزة جدا في طعمها عن باقي أنواع الحلويات، ويمكن أن يتم تجهيزها بطريقة سهلة ولا تكون مكلفة فمن خلال موقعنا هذا نقوم بعمل الباستا فلورا الإقتصادية، وعادة يتم حشوها بإستخدام مربى الفواكة أو مربى الفراولة والمكونات التي تحتوي عليها الباستا فلورا معروفة ويمكن أن تتوافر في أي مطبخ، فمنها الدقيق والبيض والسكر والسمنة أو الزبدة والفانيليا والبيكينج بودر والمربي فكل هذه المكونات بسيطة جدا ومتوافرة.

مكونات عمل الباستا فلورا بالمربى في المنزل

من أنواع الحلويات اللذيذة هي الباستا فلورا فيمكن أن نقوم بعملها بطريقة سريعة وسهلة حيث أن ممكن أن يطلق عليها إسم تارت المربى، فهي تشبه البسكويت في الطعم ويكون نفس المقرمشة ولها عدة أشكال مختلفة ومكوناتها بسيطة جدا فهي تتكون من الدقيق والبيض والسمنة أو الزبدة والبيكينج بودر والفانيليا.

المكونات المطلوبة:-

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة صغيرة ونصف من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

رشة من الملح.

ثلاث بيضات.

كوب واحد كبير من الزبدة أو السمنة.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

كوب واحد كبير من مربى الفراولة.

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى