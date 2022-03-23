ب2 كوب دقيق أعملي كيكة البرتقال اليومية الاسفنجية بمقادير اقتصادية بطريقة أسفنجية وهشة

كيكة البرتقال الإسفنجية تعتبر من أحلى الحلويات التي يفضل تناولها الكثير من الناس، وخاصة صغار السن فهم يعشقون تناول الكيك كثيرا في أي وقت من الأوقات وخاصة في وجبة الإفطار مع كوب من الحليب أو الشاي، وقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من الكيك فمن أنواعه، هو كيكة الشاي السادة أو كيكة الفانيليا أو كيكة البرتقال أو كيكة الشوكولاتة، وغير ذلك العديد ومن الممكن أن نقوم بعمل هذه الكيكة بعدة أشكال، فيمكن أن يتم عملها في صينية أو قالب يكون له أشكال كثيرة.

مكونات كيكة البرتقال الإسفنجية

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوب واحد كبير من السكر الأبيض الناعم.

ذرة من الملح.

أربع بيضات.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من قشر البرتقال.

كوب إلا ربع من زيت الذرة.

كوب واحد كبير من عصير البرتقال.

طريقة عمل كيكة البرتقال الإسفنجية