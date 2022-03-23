ب2 كوب دقيق أعملي كيكة البرتقال اليومية الاسفنجية بمقادير اقتصادية بطريقة أسفنجية وهشة

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كيكة البرتقال الإسفنجية تعتبر من أحلى الحلويات التي يفضل تناولها الكثير من الناس، وخاصة صغار السن فهم يعشقون تناول الكيك كثيرا في أي وقت من الأوقات وخاصة في وجبة الإفطار مع كوب من الحليب أو الشاي، وقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من الكيك فمن أنواعه، هو كيكة الشاي السادة أو كيكة الفانيليا أو كيكة البرتقال أو كيكة الشوكولاتة، وغير ذلك العديد ومن الممكن أن نقوم بعمل هذه الكيكة بعدة أشكال، فيمكن أن يتم عملها في صينية أو قالب يكون له أشكال كثيرة.
مكونات كيكة البرتقال الإسفنجية
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- كوب واحد كبير من السكر الأبيض الناعم.
- ذرة من الملح.
- أربع بيضات.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من قشر البرتقال.
- كوب إلا ربع من زيت الذرة.
- كوب واحد كبير من عصير البرتقال.
طريقة عمل كيكة البرتقال الإسفنجية
- نحضر قالب مناسب أو صينية وندهنها بالزيت أو بالسمنة ونضيف رشة من الدقيق في جميع الجوانب ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٥٠ درجة مئوية.
- ويتم تجهيز طبق مناسب ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول وذرة من الملح وملعقتان صغيرتان من البيكينج بودر ويتم تقليبهم مع بعض.
- وبعد ذلك قومي بإحضار وعاء عميق ونضع به أربع بيضات وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونضيف كوب واحد كبير من السكر الأبيض الناعم ونحضر مضرب البيض الكهربائي.
- ونقوم بتشغيل المضرب على أعلى سرعة لعدة دقائق حتى نتأكد من خفق البيض وذوبان السكر ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بشر البرتقال وكوب إلا ربع من زيت الذرة.
- ونستمر في تشغيل المضرب ونضيف تدريجيا كوب واحد كبير من عصير البرتقال ويتم خلطهم حتى نحصل على خليط هش وناعم.
- ثم نضع هذا الخليط إلى خليط الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب بإستخدام ملعقة وفي إتجاه واحد حتى تتجانس جميع المكونات.
- وقومي بوضع خليط الكيك في القالب ويتم إدخاله في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتي يتم تسويتها جيداً.
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