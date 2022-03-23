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عيش الزبادي من أنواع الخبز اللذيذة في طعمها وله قوام هش وطري وطريقة خبزه سهلة جدا ولا تتطلب وقت كثير أو جهد وأيضا لا يمكننا أن نستخدم الفرن في تسويته، لأن من الممكن أن نقوم بعمله على البوتاجاز من خلال طاسة مسطحة فهو لا يأخذ إلا عدة دقائق فقط لتجهيزه، ويمكن أن نتناول خبز الزبادي بجانب أي أكلة وعادة نتناوله في وجبة الإفطار أو العشاء، فهو من أنواع الخبز الخفيفة والصحية وسهلة الهضم وله طعم جميل جدا. مكونات عمل عيش الزبادي ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

رشة بسيطة من الملح.

ربع كوب كبير من الزبادي.

نصف كوب كبير من الماء الدافئ. طريقة عمل عيش الزبادي نحضر طبق كبير ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر ونضيف أيضا ربع كوب كبير من الزبادي.

ثم يتم وضع نصف كوب كبير من الماء الدافئ ونقوم بتقليب كل المكونات مع بعضها، ويتم تغطية هذا الطبق ونترك الخليط حوالي عشر دقائق أو ربع ساعة تقريبا لكي يختمر.

وبعد ذلك نقوم بوضع ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول وملعقتان كبيرتان من الحليب البودر ويتم إضافة رشة بسيطة من الملح.

وقومي بعجن جميع المكونات مع بعض ونضيف ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي، ونستمر في العجن حتى تتكون عجينة لينة ومتماسكة وتكون طرية وممكن أن نضيف كمية من الماء الدافئ إذا إحتاجت العجينة.

ونترك هذه العجينة لمدة ساعتين أو ساعة ونصف تقريبا حتى تتخمر بشكل جيد، وبعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة على شكل كور متساوية الحجم.

ويتم تجهيز طاسة مسطحة غير قابلة للإلتصاق ونضعها على النار، ويفضل أن تكون النار هادئة ونقوم بفرد هذه الكور ونضع الخبز في هذه الطاسة، ونتركه حتى يكون لونه ذهبي من الوجهين و بعد الإنتهاء يتم تقديمه مباشرة. عمر شويل - جدة بمقادير قطنية أصنعي عيش الزبادي الهش الخفيف على أصوله بطريقة ناجحة ولذيذة - ثقفني

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