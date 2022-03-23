ماسك القهوة الجبار تفتيح البشرة ٦درجات تبييض الجسم من أول استخدام

تعتبر القهوة من الوصفات الطبيعية والآمنة على البشرة، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات التي تحتاجها البشرة، كما أنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة والتي تساهم في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، كما أنها تساهم في تفتيح البشرة 6 درجات والتخلص من البقع الداكنة، ومنح البشرة نضارة وحيوية ونعومة، فنقدم لكي سيدتي ماسك القهوة الجبار لتفتيح البشرة من أول استخدام.

طريقة عمل ماسك القهوة الجبار

هناك العديد من الوصفات التي يمكن فيها استخدام القهوة، كل وصفة تمنحك البشرة التي تحلمين بها، فنقدم لكي ماسك القهوة ومقشر القهوة الطبيعي لتفتيح وتبييض البشرة.

الوصفة الأولى

مكونات الوصفة:

1 ملعقة كبيرة من القهوة.

2 ملعقة صغيرة من الماء.

1 ملعقة صغيرة من السكر الخشن.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

طريقة تحضير الوصفة:

احضري طبق صغير وضعي به كلًا من القهوة والسكر والماء وقومي بالتقليب جيدًا.

ضيفي بعد ذلك عصير الليمون وزيت اللوز المر وزيت الزيتون وقلبي مرة أخرى جيدًا.

طريقة الاستخدام:

قومي بغسل وجهك جيدًا بالماء ثم قومي بتوزيع الماسك على بشرتك بالتساوي مع تجنب ملامسة العين.

اتركي الماسك لمدة 15 دقيقة على وجهك ثم قومي بغسله جيدًا بالماء الفاتر ووضع الكريم المرطب.

كرري استخدام الماسك مرتين أسبوعين.

الوصفة الثانية

مكونات الوصفة:

1 ملعقة كبيرة من القهوة.

1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة ماء.

طريقة تحضير الوصفة:

احضري بولة صغيرة وضعي به كلًا من القهوة والعسل وقلبي جيدًا.

قومي بمزج كلًا من النشا وزيت الزيتون والماء في بولة أخرى وقلبيهم جيدًا ثم ضيفي الخليط إلى خليط القهوة مع التقليب جيدًا.

طريقة الاستخدام: