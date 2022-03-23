نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق إزالة البواسير بدون عملية جراحية وبطرق طبيعية علاج البواسير الداخلية والخارجية في المقال التالي
الكثير من الأفراد يعانون من الألم البواسير والذي يسبب لهم الإزعاج والقلق، عندما يعاني الفرد من الإمساك والذي يزيد الإمر سوءا، والبواسير هي عبارة عن انتفاخ في الأوردة في منطقة الشرج والذي يمكن أن يسبب جرح مما يسبب ألم للشخص ويصاب بها الرجال والنساء على سوء، وخاصة النساء بعد الولادة الطبيعية فهي أكثر عرضة للإصابة بالبواسير، وإليكم في هذا المقال وصفات سحرية تزيل الألم نهائيا في يوم واحد.
طرق سهلة لعلاج البواسير والقضاء عليها
يعانى الكثير من الرجال والسيدات من ألم البواسير ولذلك إليكم هذه الوصفات السحرية في التخلص من هذا الألم:
- مكعبات الثلج: والتي يمكن من خلالها التخلص من ألم البواسير تماما، حيث يقوم الشخص بأخذ مكعبات الثلج ولفها في قطعه شاش ثم يقوم بوضعها على مكان الألم مباشرا دون وضع أي كريمات قبلها.
- جل الصبار: والذي يعتبر من الوصفات الناجحة في علاج ألم البواسير، نحضر كمية مناسبة من هلام جل الصبار الأصلي الطبيعي ونضعه على مكان الألم وخلال يوم واحد سوف تتخلص من الألم.
- مناديل الحمام الخالية من الكحول: والتي يمكن استخدامها عن طريق وضعها على أماكن الألم لتخفف من ألم البواسير
الوقاية من ألم البواسير والأصابة بها
يمكنك تجنب الإصابة بالبواسير حرصا على تجنب هذا الألم نهائيا باتباع هذه النصائح:
- تجنب تناول الأطعمة التي تسبب الأمساك بكثرة مما يساعد في الإصابة بالبواسير مثل الجوافة.
- تناول الأطعمة الملينة والتي تساعد على تجنب الأصابة بالإمساك مثل الخيار والبرتقال والجزر وشرب العصائر والماء بكثرة.
- التمرينات الرياضية تمنع تكون البواسير وتجنب الجلوس لفترات طويلة.
- الذهاب للحمام فورا عند الحاجة لأن التأخر في قضاء الحاجة يزيد من احتمال الإصابة بالبواسير وتعرض منطقة الشرج للجرح.
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