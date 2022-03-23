نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيك البرتقال الهش والشهي واللذيذ بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي
كيك البرتقال من أحلي وأطعم أنواع الحلويات الشهية والمخبوزات اللذيذة والمنتشر تناولها في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وهي محببه لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال وكما يمكن تناولها في جميع أوقات اليوم، وهناك العديد من الأفراد الذين يحبون تناول كيك البرتقال في وجبة الإفطار وخاصة بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو النسكافيه والعديد من المشروبات الأخري المفضلة لجميع أفراد الأسرة، وتعتبر كيك البرتقال من أهم أنواع الحلويات والتي يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح، أو الحفلات، أو الأعياد، وخاصة أعياد ميلاد أطفالنا والعديد من المناسبات الهامة الأخري، كما تتميز طريقتنا المميزة لعمل كيك البرتقال بسهولة عملها بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، والتي يتم عملها في المنزل وبأقل تكلفة ممكنة وبطعم رائع وشهي والذي يعتبر أحد أهم أحلي أنواع الكيك، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كيك البرتقال.
طريقة عمل كيك البرتقال ومكوناتها
المكونات
- أربع بيضات.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة كبيرة بشر البرتقال.
- نصف كوب زيت أو ثلاثة ملاعق زبدة.
- كوب سكر ابيض.
- كوب عصير برتقال.
- كوبان دقيق أبيض.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- رشه ملح.
طريقة التحضير
- نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نتركها.
- نقوم بإحضار صينية متوسطة الحجم ونقوم بدهنها بالزبدة ثم نرش عليها الدقيق.
- ثم نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به أربع بيضات ونضيف إليه كوب من السكر ونضربهم بالمضرب الكهربائي.
- ثم نضيف إليه كوب من الزيت أو الزبدة تدريجيا إلي الخليط ثم نضيف إليه كوب عصير البرتقال وبشر البرتقال إلي الخليط ونستمر في الضرب بالمضرب الكهربائي.
- نقوم بإحضار المنخل ونضع به كوبان الدقيق وننخلهم جيداً في طبق عميق ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة الفانيليا ورشة الملح ثم نقوم المكونات الجافة إلي الخليط تدريجيا ونستمر في الضرب بالمضرب الكهربائي حتى يمتزج الخليط ويصبح متماسك.
- ثم نضعها في الصينية ونقوم بإدخالها إلي الفرن ونتركها لمدة عشرون دقيقة مع تخفيف درجة الحرارة إلي 140 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج.
- ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونضعها في طبق التقديم ونقدمها بعد أن تبرد لأسرتك بجانب كوب من الحليب أو الشاي.
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