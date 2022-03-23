كيك البرتقال الهش والشهي واللذيذ بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات

كيك البرتقال من أحلي وأطعم أنواع الحلويات الشهية والمخبوزات اللذيذة والمنتشر تناولها في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وهي محببه لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال وكما يمكن تناولها في جميع أوقات اليوم، وهناك العديد من الأفراد الذين يحبون تناول كيك البرتقال في وجبة الإفطار وخاصة بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو النسكافيه والعديد من المشروبات الأخري المفضلة لجميع أفراد الأسرة، وتعتبر كيك البرتقال من أهم أنواع الحلويات والتي يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح، أو الحفلات، أو الأعياد، وخاصة أعياد ميلاد أطفالنا والعديد من المناسبات الهامة الأخري، كما تتميز طريقتنا المميزة لعمل كيك البرتقال بسهولة عملها بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، والتي يتم عملها في المنزل وبأقل تكلفة ممكنة وبطعم رائع وشهي والذي يعتبر أحد أهم أحلي أنواع الكيك، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كيك البرتقال.

طريقة عمل كيك البرتقال ومكوناتها

المكونات

أربع بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بشر البرتقال.

نصف كوب زيت أو ثلاثة ملاعق زبدة.

كوب سكر ابيض.

كوب عصير برتقال.

كوبان دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشه ملح.

طريقة التحضير