نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المحشي المصري وكل طرق تحضيره مع ملف كامل لكل انواع المحشي في المقال التالي

طريقة تحضير المحشي يعتبر المحشي من إحدى المأكولات الشعبية التي لديها مذاق شهي ويتم تحضيرها بكل سهولة وتبحث الكثير من الأمهات عن الخطوات التي تتبع من أجل تحضير المحشي بدلًا من أن يتم شرائه من الخارج والتأكد من سلامة التحضير وإليكم في مقالنا التالي طريقة تحضير المحشي. طريقة تحضير المحشي يتم تحضير المحشي بخطوات بسيطة للغاية وإليكم مقادير عمل المحشي: رأس من الملفوف.

كأسان من الأرز.

ثمرتان من البصل المفروم.

حزمة واحدة من الكزبرة ثم يتم فرمها.

حزمة من البقدونس ثم يتم فرمه.

حزمة من الشبت ثم يتم فرمه.

ثلاثة ثمرات من الطماطم ثم يتم تقطيعها إلى مكعبات حجمها صغير.

ثلاثة ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

فصان من الثوم المفروم.

مكعبان من مرق الدجاج.

ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل أسود.

ملعقة من الكمون.

خمسة ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من البهارات. خطوات التحضير المحشي يتم تحضير المحشي بخطوات بسيطة للغاية وفيما يلي تلك الخطوات: أولًا يتم الحصول على إناء به مياه ثم يتم نقع الأرز فيه لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم الحصول على إناء أخر ويتم وضع فيه كلًا من الأرز والبصل والبقدونس والشبت بعد ما يتم غسلهم وفرمهم. القيام بتقليب المقادير مع بعضها البعض ثم يتم إضافة كلًا من الملح والفلفل الأسود وباقي البهارات. الحصول على إناء ثم يتم ملئه بالمياه ثم يتم رفعه على النار وبالتالي يتم وضع أوراق الكرنب من أجل السلق ثم يتم إخراجها من النار وفردها. بعد ذلك يتم تقطيع أوراق الكرنب إلى قطع حجمها متوسط. القيام بوضع حشوة الأرز التي قد تم تحضيرها من قبل في أوراق الكرنب ثم يتم لفها في هيئة أصابع ثم غلقها بإحكام. بعد ذلك يتم تكرار العملية لحين أن يتم الانتهاء من الكمية. الحصول على حلة عميقة ثم يتم وضع بها أصابع محشي الكرنب ثم يتم ترتيبها بشكل دائري وتركها جانبًا. بعد ذلك يتم الحصول على إناء ثم يتم رفعها على النار مع إضافة البصل المفروم والثوم مع الزيت وتركها لحين أن تذبل. عمر شويل - جدة المحشي المصري وكل طرق تحضيره مع ملف كامل لكل انواع المحشي - ثقفني

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