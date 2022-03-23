في دقائق طريقة تنظيف الكرشة في الخلاط أو الكبة والردة طريقه سهله جدا

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الكرشة والفشة من الأكلات التي يفضلها الكثير ويقبلون عليها، ومعروفة عند محل الجزارة باسم الحلويات، لطعمها الشهي واللذيذ، إلا أن طريقة تنظيف الكرشة من الأمور التي تشق على ربات المنزل، بالإضافة للرائحة الكريهة لها أثناء التنظيف، فنقدم لكي سيدتي طريقة فعالة وسريعة في تنظيف الكرشة والممبار أيضًا في دقائق فقط باستخدام الكبة أو الخلاط طريقة سهلة.
طريقة تنظيف الكرشة في دقائق
تعتبر هذه الطريقة من الطرق السريعة والسهلة في تنظيف الكرشة، وهي كالآتي:
- احضري وعاء وضعي به ماء وملح وبيكربونات الصوديوم وقومي بنقع الكرشة بها لمدة 30 دقيقة.
- احضري الكبة وضعي المفرمة البلاستيك، ثم ضعي الكرشة في الكبة ورشي عليها القليل من الملح والخل.
- قومي بتشغيل الكبة وقفلها كل دقيقة حتى تصبح الكرشة نظيفة.
- قومي بإخراج الكرشة من الكبة والتخلص من القشرة الموجودة في الكبة.
- قومي بنقع الكرشة مرة أخرى في ماء دافئ وملح خشن وخل واتركيها 30 دقيقة أخرى.
- قومي بإدخالها الكبة مرة أخرى لبضع دقائق حتى تصبح الكرشة نظيفة وبيضاء.
يمكنكِ طهيها على الفور أو حفظها في الفريزر لحين الاستخدام.
طريقة عمل الكرشة
المقادير المطلوبة:
- 2 بصلة مفرومة.
- 1 كوب من عصير الطماطم.
- 1 ملعقة كبيرة سمنة.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ¼ ملعقة صغيرة بابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر.
طريقة التحضير:
- قومي بتقطيع الكرشة إلى قطع صغيرة.
- احضري حلة بها ماء مغلي ثم ضعي بها الكرشة إلى أن تصبح ناضجة وضعي معها بصلة صغيرة وحبة طماطم وملح وفلفل.
- قومي بتصفية الكرشة وقومي بتجهيز التسبيكة.
- احضري حلة أخرى وضعي بها ملعقة السمنة ثم ضعي البصل المفروم حتى يأخذ اللون الذهبي ثم ضيفي عصير الطماطم حتى تتسبك الطماطم ضعي بعدها الكرشة.
- ضيفي الملح والفلفل والتوابل ثم احضري طاجن وضعي به الكرشة والتسبيكة وادخليه الفرن لمدة 10 دقائق.
- قدميها وبالهنا والشفا.
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