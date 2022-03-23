بطريقة الفلاحين أعملي المش الفلاحي على اصوله بمقادير وملح مظبوط وطعم ومذاق لذيذ

الشعب المصري وخاصة أهل الريف يفضلون تناول المش الفلاحي الأصيل، ويتميزون بالمهارة في طريقة عمله حيث يعتمدون عليه كغذاء أساسي في وجباتهم فأحيانا يقدمونه مع العسل بأنواعه، أو بجانب تشكيلة خضروات، والكثير منهم يفضلون تناوله مع الفطير المشلتت الرائع، كما يتميز المش بمزايا عديدة منها أنه يحتوي على نسبة لايستهان بها من البروتينات والكربوهيدرات، وبجانب ذلك له أضرار بسبب احتواءه على نسبة كبيرة من الأملاح التي تسبب العديد من المشاكل الصحية لدي الكثير منا، واليكم مكونات عمل المش الفلاحي الأصيل.

طريقة عمل المش الفلاحي

كيلو جرام من الجبن القريش.

كوب من اللبن المغلي.

كوب من الملح.

ملعقة كبيرة شطه.

قرن فلفل أحمر.

قشر برتقال.

ملعقتان كبيرتان عسل أسود.

ملعقتان كبيرتان خميرة مش.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة طحينة.

طريقة تحضير المش الفلاحي الأصيل

نضع الجبنة القريش في طبق عميق ثم نضيف اليه كمية وفيرة من الملح ونقلبهم جيدا، ثم نتركهم لمدة ستة ساعات حتى ينزل السائل من الجبنه، ثم نضع الجبنة في اناء متوسط الحجم مصنوع من الفخار الأصلي، ثم نضع عليه اللبن والقشطة والفلفل الحار وقشر البرتقال والملح المتبقي، ثم نرج المكونات مع بعضها الى أن تمتزج كل هذه المكونات السابق ذكرها مع بعضها، ويغطى الاناء ويفضل تركه عدة أيام، وياحبذا لو تركناه فترة زمنية طويلة حتى يعطينا المش اللون البني الرائع المفضل لدى الكثير من الشعب المصري.

واليكم بعض من طرق الحفاظ على المش الفلاحي من الدود وهي:-

إضافة مادة الدنكار.

إضافة قشور اليوسفي المحمصة.

الأحتفاظ بالمش الفلاحي في مكان مظلم.

واليكم طريقة تطبيق هذه الطرق