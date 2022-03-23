نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدمر الكبد تشوش الدماغ تخرب المناعة تسد الشرايين تميت الخلايا والأعصاب تخرب القولون في المقال التالي

هناك الكثير من الأطعمة الضارة لجسم الإنسان والتي تخرب جميع أجهزة الجسم حيث أن تلك الأطعمة تكون مجهولة المصدر وسوف نتناول في هذا المقال أهم تلك الأطعمة التي تؤثر بالسلب على حياة الإنسان وتدمر الكبد وخلايا المخ. الأطعمة التي تهلك حياة الفرد من أهم تلك الأطعمة المعلبات والمجمدات مجهولة المصدر مثل الكبدة المجمدة واللانشون بمختلف أنواعه واللحمة المجمدة فجميعنا نجهل مصادر تلك الأطعمة والتي يمكن أن تعمل على الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي Bالذي ينتقل بسبب الأطعمة الملوثة. الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة مثل الشيبسي والعصائر المعلبة والأيس كريم حيث تعمل تلك المواد الحافظة على تخريب الكبد وكثرة السموم في الجسم. المشروبات الغازية بمختلف أنواعها التي يحذر منها الكثير من الأطباء التي تعمل على هشاشة العظام وحموضة المعدة والتهابها. تعاطي المخدرات يعمل على تدمير المخ وضعف الذاكرة ويكون المتعاطي فاقد القدرة على السيطرة والتحكم في الأفعال والتصرفات فتجعل المخدرات الشخص عصبي بطريقة ملحوظة. تناول الكحول والمركبات الغنية به يعمل على تدمير القولون وتخريبه وتدمير الجهاز الهضمي علاوة على تناول الكحول يعمل على ضعف خلايا المخ وتهيج الجهاز العصبي وتدمير الوحدة الوظيفية للأعصاب. تناول اللحوم المذبوحة خارج المجازر والتي لا تكون تحت إشراف طبيب بيطري والتي يمكن أن تحتوي تلك اللحوم على TB المعروف بمرض السل الذي يعمل على تخريب جميع أجهزة الجسم وضمور ملحوظ في النمو يؤدي إلى هلاك الإنسان. التعليمات التي يجب اتباعها للوقاية من تلك الأمراض عدم شراء أي أطعمة من البائع الجائل أو شراء أي أطعمة مجهولة المصدر.

الحرص على تناول الأطعمة الطازجة فقط والبعد عن المعلبات.

تجنب تناول المشروبات الغازية التي قد تهلك حياة الفرد.

تناول اللحوم المذبوحة في المجازر فقط وتحت إشراف الطبيب وعند وجود أي علامة غريبة على اللحمة بعد شرائها الطلب من أي طبيب بيطري فحصها جيدًا للتأكد من سلامتها.

تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على أي مواد حافظة. عمر شويل - جدة تدمر الكبد تشوش الدماغ تخرب المناعة تسد الشرايين تميت الخلايا والأعصاب تخرب القولون - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدمر الكبد تشوش الدماغ تخرب المناعة تسد الشرايين تميت الخلايا والأعصاب تخرب القولون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.