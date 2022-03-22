نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج الشيب بالخميرة وصفة سحرية للتخلص من الشعر الأبيض نهائياً مهما كان عمرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن للخميرة فوائد واستخدامات لا تعد ولا تحصى فهي غنية بالأملاح والفيتامينات وسوف نقدم في هذا المقال طريقة سهلة للقضاء على شيب الشعر والتقدم في السن علاوة على استخدامات الخميرة الكثيرة سواء في علاج نحافة الجسم والوقاية في الكثير من الأمراض حيث تعتبر علاج طبيعي للوقاية حيث يعتبر الشيب من الأمور المزعجة لبعض الناس بسبب تقدم العمر والقلق لدى بعض الناس بصورة مستمرة فليس الشيب قاصر على كبار السن فقط فهناك الكثير من الشباب والفتيات يعانون من الشيب الوراثي أو بسبب سرعة القلق.

طريقة استخدام الخميرة في شيب الشعر:-

الطريقة الأولى:-

●نضع ملعقة من زيت اللوز.

●نضيف إليها ملعقة كبيرة من الخميرة .

●نخلطهم جيداً ونضعه على فروة الرأس يومياً.

●نضعه مرة واحدة في الأسبوع ولمدة شهر سنلاحظ الفرق وتقليل الشيب على مدار شهر. الطريقة الثانية :-

●نضع ملعقة واحدة من الخميرة .

●ونضيف إليها ملعقة واحدة من القهوة.

●نضع كوب من الماء.

●يتم خلط المزيج جيداً ويوضع على الشعر وسنلاحظ الفرق خلال اسبوعين فقط حيث تكسب الخميرة اللمعان وزيادة سواد الشعر. الطريقة الثالثة:-

●نضع ملعقة واحدة من الخميرة.

●نضيف إليها ملعقة من النشا.

●نضيف إليه قليل من الحليب.

●نضعه إلى الشعر مرة واحدة في الأسبوع وتكرر لمدة شهر وستلاحظين الفرق. الطريقة الرابعة :-

●نضع ملعقة واحدة من الخميرة.

●نضيف ملعقة واحدة من عسل النحل.

نقوم بفرك المحتويات جيداً على الشعر ويترك حوالي نصف ساعة ويشطف بالماء.

فوائد الخميرة للشعر:-

تعمل الخميرة على تطويل الشعر وتغذيته بالعناصر مثل الزنك. تمنع تساقط الشعر والهيشان وتقضي على الشيب. تساعد الخميرة في إنبات الشعر والوقاية من التعرض للصلع. تساعد الخميرة على تؤخر ظهور الشيب في الشعر.

الشاي الأسود لعلاج الشعر الأبيض

الشاي الأسود يساعد على أن يصبح الشعر لونه غامق ويجعله غاق جداً، حيث يمكنك غلي ملعقتين من الشاي الأسود مع كوب من الماء ونضيف ملعقة صغيرة من الملح وبعد أن يبرد نضع على الشعر ويترك لمدة 25 دقيقة، وبعدها يغسل بالماء البارد بعيداً عن استخدام الشامبو، ويتم استخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فوائد القهوة للشعر

يمكن حل مشكلة الشعر الرمادي أو الأبيض باستخدام القهوة بدون أي مواد كيميائية ، ولأن القهوة صبغة ، فإنها توفر حلاً بسيطًا وسريعًا وسحريًا لتحويل الشعر الأبيض إلى اللون البني. إذا زاد تركيز القهوة للحصول على المزيد ، احصلي على لون أعمق ، اشطفي شعرك بالقهوة لإزالة الشيب ، وللحصول على لون أعمق ، سيزداد تركيز القهوة بدلاً من البقاء على الشعر لفترة طويلة.

يوضع زيت الزيتون مع البن والقرنفل وزيت الخروع والحناء فى وعاء وتقلب حتى تتجانس ثم نقوم بوضع الماء والفازلين ونقلب الخليط جيداً ثم يترك عشر دقائق، ثم نقوم بتمشيط الشعر وضع الوصفة على الشعر بالكامل من الجذور إلى الأطراف.

ثم نقوم بتمشيط الشعر مرة أخرى بمشط أو فرشاه واسعه، ثم يغطى الشعر بالغطاء البلاستيك المخصص للشعر لمدة ثلاث ساعات، ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو جيداً وستلاحظ الفرق من أول مره، ويمكن إستخدام هذه الوصفة مره كل شهر.