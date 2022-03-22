ب2 كوب من الدقيق اصنعي بسكويت القهوة اللذيذ بطعم رائع ولذيذ

يعد بسكويت القهوة اللذيذ ، هو نوع من أنواع البسكوت الذي يتم تحضيرها على شكل حبات اللبن له شكل رائع وجميل وله مذاق رائع بنكهة القهوة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، فهو بسكوت لذيذ في الشتاء مع الشاي أو الحليب في فترة الصباح، يتم تجهيزه من خلال مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وعمله داخل المنزل أفضل بكثير من شراء أي نوع من البسكوت الجاهز المعلب، وهو يتميز بطريقة تحضير بسيطة وسهلة جداً ولا يحتاج إلي الكثير من الوقت في تحضيره، فهو بسكوت بسيط ولذيذ ومناسب لجميع الأوقات في المناسبات العائلية أو في الأعياد، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام خطوات سهلة وبسيطة لعمل بسكويت القهوة اللذيذ بالمنزل.

مكونات بسكويت القهوة اللذيذ بالمنزل

يتكون البسكويت من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 بيضة.

نصف كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البن السادة.

نصف ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت القهوة اللذيذ في المنزل بطريقة بسيطة وهى كما يلى:-

نحضر وعاء عميق ويتم فيه وضع البيض والسكر البودرة والفانيليا ونخفق بواسطة المضرب الكهربائي مع إضافة القليل من اللبن، حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نقوم بإضافة الزبدة والزيت ونخفقهم، حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً. بعد ذلك نحضر وعاء آخر عميق ويتم فيه نخل الدقيق جيداً حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم يضاف إليه البيكنج بودر والكاكاو الخام والقهوة سريعة الذوبان ونخلطهم مع بعض بشكل جيد. نقوم بإضافة خليط الدقيق إلي الخليط السائل ونخلطهم جيداً بواسطة العجانة أو المضرب الكهربائي ونخلط حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض. ثم يضاف باقي اللبن بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة وغير لاصقة بجوانب الوعاء. نترك عجينة البسكوت حتي ترتاح قليلاً داخل الثلاجة قبل تشكيلها حتي تتماسك، وخاصة في فصل الصيف إما إذا تم تحضير العجينة في فصل الشتاء نشكلها مباشرة.

طريقة التشكيل