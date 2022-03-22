نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج البرد بسرعة عندما تمتلئ رئتيك بالبلغم هذا أفضل مشروب لطرد البلغم خلال ساعتين في المقال التالي
يعاني الكثير من الأشخاص بالبرد القارص من الكحة المتلازمة معه طوال فصل الشتاء ونزلات البرد الدائمة وامتلاء الرئة بالبلغم المتراكم لذلك قام الكثير من هؤلاء بالبحث عن الطرق الطبيعية والمشروبات التي تساعد على طرد البلغم والتخلص منه لذلك سوف نوضح لكم أهم المشروبات التي تساعد على طرد البلغم وتنظيف الرئة خلال ساعتين من خلال هذا المقال.
مشروب طرد البلغم خلال ساعتين
من أبرز المشروبات التي تساعد في طرد البلغم:
- مشروب مغلي الزنجبيل : من المشروبات القوية التي تساعد على التخلص من البلغم وتساعد على التنفس بشكل جيد وتعمل على تنظيف الرئة.
- مشروب مغلي ورق النعناع: من المشروبات القوية جدا في طرد البلغم حيث عندما نشرب مشروب مغلي النعناع كل صباح يساعدنا على التنفس بشكل جيد ألا انه يخفف من التوتر ويساعد على تهدئة الأعصاب.
- مشروب مغلي حبات القرنفل: يعرف القرنفل بمدى دوره وتاثيره في التخلص من البلغم المتراكم في الرئة ويساعد على تنظيفها فهو من المشروبات الفعالة في علاج الكحة وطرد البلغم.
- مشروب مغلي حبات اليانسون: ومشروب اليانسون يعتبر من المشروبات القوية التي تساعد على تهدئة الكحة بشكل كبير وإزالة البلغم من الرئة فيفضل تناول كوب من اليانسون كل مساء قبل النوم لتهدئة الكحة قبل النوم.
- مشروب مغلي الليمون: كما أن مشروب مغلي الليمون يعتبر من المشروبات الفعالة جدا في التخلص من الكحة وطرد البلغم إلى جانب أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على الشفاء من نزلات البرد والأنفلونزا.
- مشروب ورق الجوافة: حيث أنه بالنسبة بمشروب الجوافة فإنه يتم شرائها من عند العطار وغسلها وغليها ولها تأثير كبير في التخلص من الكحة والبلغم ومساعدة الأنسان على التنفس بشكل جيد أثناء النوم.
المشروب الأول :-
مشروب البرتقال الغني بفيتامين سي الذي يقلل من نزلات البرد بطريقة ملحوظة ونزلات البرد والعطس.
المشروب الثاني:- مشروب الزنجبيل
نضع ملعقة واحدة من الزنجبيل على الماء المغلي ونتناوله كل صباح حيث للزنجبيل فوائد كثيرة على البرد ومنها:-
يقلل البلغم ويوسع الشعب الهوائية.
يقلل احتقان المسالك التنفسية.
يهدئ من السعال والعطس.
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