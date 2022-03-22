نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم سحري من الصيدلية لتفتيح البشرة ٧ مرات والتخلص الحبوب وتوحيد لون البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن أفضل الكريمات لحل الكثير من مشاكل البشرة ويلجؤون إلى شراء منتجات العناية بالبشرة والكريمات بأسعار غالية والتي تكون مضرة في كثير من الأحيان، ولكن يوجد بعض الكريمات التي تباع بالصيدليات وتعتبر من أفضل الكريمات التي تساعد على تفتيح لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة مثل كريم ستار فيل لتفتيح وتوحيد لون البشرة وسوف نتعرف معكم في هذا المقال على ما يمكن أن يحققه كريم ستار فيل للبشرة وأهم فوائده للبشرة أيضا.

استخدامات كريم ستار فيل للبشرة

يعتبر كريم ستار فيل من أكثر الكريمات المستخدمة للبشرة مبيعا ومن أكثر الكريمات التي تحقق كثير من الفوائد للبشرة دون الحاجة أن تستخدمي عدة كريمات في وقتا واحد وسوف نوضح لكم في النقاط التالية فوائد كريم ستار فيل للبشرة موضحة في النقاط التالية.

يساعد كريم ستار فيل للبشرة على التخلص من أثر حب الشباب والحبوب الموسمية التي تظهر على البشرة.

كما يعمل كريم ستار فيل للبشرة على التخلص من البقع الداكنة التي توجد في البشرة وتوحيد لون البشرة.

يساعد على تنقيه البشرة وجعلها مليئة بالحيوية والنضارة.

يعتبر كريم ستار فيل مناسب لكل أنواع البشرة دون أن يسبب أضرار على نوع من البشرة كما يمكن استخدامه مع أصحاب البشرة الحساسة.

كيفية استخدام كريم ستار فيل على البشرة

وبعد أن تعرفنا على كم الفوائد العظيمة لهذا الكريم على البشرة سوف نوضح لكم طريقة الاستخدام بحيث تحقيقين أفضل النتائج للبشرة.

لابد من التأكد من نظافة البشرة وغسلها جيدا بنوع الغسول المناسب لها حتى تحصلي على أفضل النتائج.

نقوم بوضع كمية مناسبة من الكريم على البشرة وندلك البشرة بالكريم جيدا.

تحذير مهم وهو يتم وضع الكريم عندما لا تكونين تتعرضين لضوء الشمس حتى لا يسبب الإسمرار.



تفتيح البشرة الداكنة

الطمي المغربي لتبييض البشرة: قومي بتجهيز ربع ورد مجفف ربع كيلو طمي مغربي وضيفي عليه ربع كيلو من الشوفان والترمس المطحون، وربع كيلو من لسان البحر و إعشاب اللاف ندر المجفف وقشر أم الخلول وبعد ذلك ضيفي ملعقتين من ماء الورد واخلطي هذه المكونات مع بعضها حتى تتجانس وادهيني بها البشرة مع التدليك وتترك لمدة 30 دقيقة وبعدها يشطف بالماء الفاتر ثم تستخدم هذه الوصفة مرتين في الشهر.

توحيد لون البشرة

وصفة العسل والعنب الأحمر لتفتيح وترطيب البشرة: يعتبر العسل من المكونات التي تساهم بشكل كبير على تفتيح وتحسين لون البشرة بالإضافة إلى أنه يحتوي على عناصر مضادة للجراثيم بالإضافة إلى أنها تعمل على التخلص من الندبات وحب الشباب والبقع السوداء، ويتم استخدامها عن طريق هرس القليل من حبات العنب الأحمر وإضافة ملعقة صغيرة من العسل الأبيض النقي ثم يتم وضع الخليط على البشرة وتدليكها برفق بحركات دائرية ويترك لمدة 20 دقيقة ويتم تنظيفها بالماء الفاتر.