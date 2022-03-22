ملعقتي الجهنمية ضعيها على الباذنجان المقلي هيبقي مقرمش ومش هيشرب نقطة زيت نهائياً

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الباذنجان المقلي المقرمش بقوامه المقرمش ترغب كل ربة بيت في معرفة أهم المكونات الأساسي له من خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة حيث تعتبر نوعية خضار الباذنجان من بين أهم ما يجب أن نواظب على تناوله ما بين وقت وآخر بطريقة صحية نظرا لكون الباذنجان من بين أهم الخضراوات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، ومن خلال ما يلي من فقرا نوضح أهم المكونات التي تساعد في عمل الباذنجان المقلي بطريقة صحية مع توضيح أهم المعلومات عن أفضل الخطوات التي من الممكن أن يتم اتباعها لعمل وصف الباذنجان المقلي السريعة التحضير والصحي والخالية تماما من أي قطرة زيت
مكونات قلي الباذنجان بدون زيوت
الباذنجان المقلي الطريقة التقليدية المتبعة لإعداده لا تعد ملائمة لكي يتم من خلالها تحضير الباذنجان بطريقة صحية، ولكن ما سنقوم بعرضه في الخطوات القادمة يعد من بين أهم ما يمكن استعماله للحصول على كمية مناسبة من شرائح الباذنجان بحيث تكون مقلية قلي صحي ومن دون أي داعي لاستعمال الزيوت والمكونات نعرضها فيما يلي، من الممكن أن يتم عمل الباذنجان المقلي من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية، ومن خلال تلك المكونات نحصل على أفضل نتيجة لقوام مقرمش للباذنجان، وبطعم أفضل وخالي من الزيوت، والمكونات تكون كما يلي:
- شرائحك من الباذنجان.
- توابل مشكلة.
- ملح وفلفل.
- رشة من البابريكا.
- ملعقة من الخل.
- ملعقة من الدقيق.
- ملعقة من النشا.
- ربع ملعقة من البيكينج بودر.
طريقة تحضير الباذنجان المقلي بدون زيوت
من أسهل طرق التحضير لوصفة الباذنجان المقرمش ما يلي في النقاط القادمة:
- الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بوعاء ملائم ونضع فيه شرائح من الباذنجان.
- الخطوة التالية تكون بإضافة الملح مع الخلط الجيد له مع شرائح الباذنجان ثم إضافة الدقيق مع البابريكا والتوابل والتقليب الجيد.
- بعد أن يتم الخلط ما بين مختلف المكونات نحصل على الباذنجان مغلف بطبقة تجعله مقرمش بعد التسوية.
- ثم بعد ذلك يتم وضع الباذنجان في الصاج الملائم ومن ثم تتم التسوية بالفرن وتحت الشواية وبعد ذلك يتم التقديم في الطبق.
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