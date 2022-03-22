احلي من الجاهز.. طريقة عمل الغريبة الناعمة علي أصولها اللي بتدوب في الفم دوب ب3 مكونات فقط

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الغريبة نوع من انواع الكعك اللذيذ الشديد النعومة الذي يتم تقديمه في العيد وخاصةً عيد الفطر المبارك، ويمكن تحضيرها في المنزل بأكثر من طريقة بسيطة وسهلة نقدم لكم بعضاً منها: مقادير عمل الغريبة كوبين من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلث كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر البودرة.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

فستق حلبي للزينة أو لوز محمص. طريقة التحضير نخفق الزبدة مع السكر والملح والفانيليا جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نضيف الدقيق بالتدريج مع الخلط بملعقة خشبية حتى نحصل على خليط متجانس.

نغطي عجينة الغريبة لمدة ربع ساعة ثم نحضر صينية فرن مناسبة وندهنها بالقليل من الزبدة.

نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ونزين كل كرة بحبة من الفستق.

نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ونزين كل كرة بحبة من الفستق. نترك الغريبة جانباً ونسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة.

ندخل صينية الغريبة في الفرن لمدة عشر دقائق أو حتى تكتسب لون ذهبي من الأسفل. طريقة عمل الغريبة بالكيلو المكونات ثلاثة أكواب من السميد الناعم.

كوب من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر البودرة.

لوز للتزيين. طريقة التحضير نخفق السمن مع السكر بالمضرب الكهربائي حتى يتجانسا سوياً.

نضيف السميد بالتدريج ونخلط بملعقة خشبية حتى نحصل على خليط ناعم جداً.

نترك خليط الغريبة في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات أو لليلة كاملة.

نخرج الخليط من الثلاجة ونتركه ربع ساعة حتى يكتسب القليل من درجة حرارة الغرفة.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونقوم بتشكيل الخليط إلى كرات صغيرة.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونقوم بتشكيل الخليط إلى كرات صغيرة. نضع الغريبة في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزبدة ونزينها باللوز.

نضع الغريبة في الفرن لمدة عشر دقائق أو حتى تكسب لون ذهبي من الأسفل. طريقة عمل الغريبة بجوز الهند المكونات ثلاثة أكواب من السميد الناعم.

كوب من الزيت.

كوب من السكر البودرة.

كوب من جوز الهند.

ثلث كوب من الحليب بدرجة حرارة الغرفة.

حبتين من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح. طريقة التحضير نخفق الزيت مع السكر والبيض والفانيلا والملح بالمضرب الكهربائي حتى يتجانسا سوياً

نضيف الحليب ونعيد الخلط.

نضيف السميد والبيكنج بودر ونخلط بملعقة خشبية حتى نحصل على خليط متجانس. عمر شويل - جدة احلي من الجاهز.. طريقة عمل الغريبة الناعمة علي أصولها اللي بتدوب في الفم دوب ب3 مكونات فقط - ثقفني

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