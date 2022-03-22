نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سريعة لعلاج شيب الشعر والشعر الأبيض بمكونات أقوي من الصبغة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة سريعة لعلاج شيب الشعر والشعر الأبيض بمكونات أقوي من الصبغة، شيب الشعر من المشكلات التي تواجه أكثر النساء على الرغم من صغر أعمارهم حيث أنهم لم يبلغوا من العمر سوى 30 سنة على الأكثر فيما يعرف بظاهرة الشيب المبكر، الناتج بسبب نقص إفراز “مادة الميلانين” التي تحافظ على لون الشعر وتبقه بلونه الطبيعي بالإضافة إلى نقص الفيتامينات وعدم تناول الأطعمة التي تمد الشعر بصبغة الميلانين، كذلك هناك أسباب نفسية مثل الخوف والقلق المستمر، وأسباب جسدية مثل الضعف التعب، لذلك سنقوم باستخدام كل من الحلبة وحبة البركة لعلاج شيب الشعر.

وصفة جبارة للتخلص من شيب الشعر ومنع ظهوره بدون مواد كيميائية

تتوافر العديد من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من الشعر الأبيض وعلاج شيب الشعر.

ولذلك سوف أقدم لكم وصفة سريعة لعلاج شيب الشعر بطرق طبيعية وبنتيجة مذهلة.

وصفة الحلبة لعلاج شيب الشعر

الحلبة من الأعشاب الطبيعية الغنية بالأحماض الأمينيه وكذلك المواد التي تنفع الشعر جدًا

ومن هذه المواد مادة (الليستين) وهي عبارة عن مادة دهنية تعمل على تأخر ظاهرة شيب الشعر،

كما تعمل على تشجيع جذور الشعر على النمو توقف عملية تغير لون الشعر إلى الأبيض.

وصفة الحلبة تعتمد على بذور الحلبة بالإضافة إلى زيت جوز الهند

وذلك لأنه من الزيوت التي تحتوي على نسبة كبيرة جدًا من الفيتامينات المغذية لجذور الشعر

بالإضافة إلى الكربوهيدرات التي تتصدى للشعر الأبيض وتمنع ظهوره، لذلك ينصح باستخدام الحلبة لعمل الوصفة التالية:

يتم وضع كمية من زيت جوز الهند (نصف كوب) في وعاء ويسخن.

تؤخذ كمية من الحلبة (نصف كوب) وتوضع على الزيت الساخن.

تترك كل من الحلبة وزيت جوز الهند على النار من 5: 10 دقائق.

تترك الحلبة والزيت حتى يصبحوا دافئين، ثم يتم تصفيتهم.

يتم تمشيط الشعر به لمدة 5 دقائق ويبقى على الشعر مدة طويلة (4 ساعات) على الأقل ثم يغسل.

سوف نلاحظ بأن الشعر قد تحول لونه وأصبح مثل السابق.

وصفة حبة البركة لعلاج الشعر الأبيض



تحتوي حبة البركة على نسبة كبيرة جدًا من هذه العناصر (مضادات الأكسدة، البروتين الطبيعي، والفيتامينات مثل (A, B)

بالإضافة إلى بعض المعادن (الحديد، والنحاس) كل هذه المواد تبقى لون الشعر كما هو وتقضي على الشيب الأبيض.

ولاستعمال وصفة حبة البركة يجب أخذ كميات متشابهة من حبة البركة وزيت الزيتون

ويتم وضعهم في زجاجة بها رشاش حتى يرش الخليط على الشعر،

يسرح الشعر بعد رش الزيت عليه ويلف بغطاء ويبقى مدة من الوقت (ساعتين) قبل غسله.

يغسل الشعر بالشامبو ويفضل البعد عن الشامبو الذي يحتوي على كبريت لأنه يضر الشعر،

يكرر استخدام حبة البركة المنقوعة في زيت الزيتون من مرة إلى ثلاث مرات خلال الأسبوع.