نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك المايونيز للشعر بوصفات لترطيب الشعر وتغذيته في المقال التالي

عمر شويل - جدة تغذية الشعر بالبروتينات التي يحتاجها حتى ينمو بشكل صحي يمكُن من خلال تحضير ماسك المايونيز للشعر، فإلى جانب فوائده للشعر فإنه أيضًا يرطبه بنسبة كبيرة، بحيث يكون ملمسه بعد غسله من الماسك أكثر نعومة وانسيابية، لذلك فإنه من الضروري توزيعه على كافة أجزاء الشعر حتى يستفيد منه بأكبر قدر ممكن، ويُضاف إلي زيوت طبيعية مثل زيت الخروع لإستخدامه في إطالة الشعر وتعزيز نموه.

ماسك المايونيز للشعر

اخلطي مقدار متساوي من كلًا من المايونيز وزيت الزيتون ليتكون لكِ ماسك من أفضل ماسكات تنعيم الشعر وترطيبه، فإذا كان الشعر متوسط الكثافة والطول يمكنك استخدام نصف كوب من المكونين، ثم خلطهم معًا، وتوزيع الماسك على الشعر سواء على فروة الرأس أو على الشعر نفسه، والانتظار لمدة نصف ساعة، ثم استخدام الماء والشامبو لغسل الشعر.

وصفة المايونيز لتطويل الشعر

استخدمي الملعقة في تقليب 3 ملاعق من المايونيز مع ملعقة من العسل مضاف إليهم 3 ملاعق من زيت الخروع لتحضير وصفة لتطويل الشعر، ويوزع على كافة أجزاء الشعر بالتساوي، ثم يغسل بعد مدة تتراوح بين ساعتين وحتى ثلاث ساعات، ولتعزيز نمو الشعر ننصحك بتكرار الوصفة بمعدل مرتين في الأسبوع.

خلطة المايونيز والموز

ضعي ملعقتين من المايونيز مع ملعقة من زيت الزيتون، ومن ثم يتم تقشير ثمرة موز وهرسها جيدًا، وتقلب كافة المكونات معًا ثم تصفى في المصفاة قبل وضعها على الشعر حتى لا يلتصق الموز على خصلات الشعر، ويترك على الشعر لمدة ساعة، ثم نستخدم الماء والشامبو لإزالته.

وصفة المايونيز والأفوكادو

تتطلب الوصفة كوب من المايونيز ليخلط مع مهروس نصف ثمرة أفوكادو، فيساعد كلاهما في ترطيب الشعر وتغذيته، ويوضع الماسك بنفس الطريقة مع التأكد من أن كافة أجزاء الشعر بها الماسك، من التدليك بحركات دائرية وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم غسله بالماء.

وصفة المايونيز للشعر

استخدمي المايونيز لتنعيم شعرك وجعله صحي أكثر، وذلك من خلال وضع كوب من المايونيز مع ملعقة من زيت الجوجوبا وملعقة من زيت الزيتون، بالإضافة إلى ملعقة عسل، ثم ضعي الخليط الناتج على شعركِ، والانتظار قليلًا بحيث يظل على الشعر لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم يغسل بالماء والشامبو.