طريقة عمل دجاج شيش طاووق بمذاق لذيذ وشهي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

دجاج شيش طاووق ، من الوصفات المميزة واللذيذة والتي يفضلها الكثيرين لما تتميز به من مذاق لذيذ وشهي وشكل مميز، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل دجاج شيش طاووق.

مكونات دجاج شيش طاووق

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل ومكوناتها كالتالي:

مقدار أربع ملاعق كبار من الزبادي.

ربع كوب من الكاتشب.

نصف كوب نن الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من دبس الفلفل.

عصير نصف ثمرة ليمون.

مقدار خمس فصوص ثوم مفرومين.

ملعقة كبيرة سبع بهارات.

ملعقة صغيرة كزبرة.

وملعقة صغيرة ببريكا.

ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

١٢٠٠ جرام من صدور الدجاج المقطعة مكعبات بحجم وسط.

أعواد خشبية منقوعة في الماء لمدة نصف ساعة.

بصل مقطع مكعبات.

فلفل رومي ألوان مقطع مكعبات.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل دجاج شيش طاووق: