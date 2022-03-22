نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل البسبوسة في المقال التالي
طريقة عمل البسبوسة، نقدم في هذه المقالة الكثير من الوصفات السهلة والبسيطة التي لا تأخذ وقت أو مجهود، وتعد البسبوسة من أشهى الحلويات، وهي تعمل في الكثير من المناسبات المشهرة، وتكون معظم مكوناتها بالمنزل ولا تحتاج إلى أشياء مكلفة، تابع معنا في هذه المقالة سنتحدث عن مكونات البسبوسة، ونتحدث عن طريقة تحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات.
أسهل طريقة لعمل البسبوسة
مكونات عمل البسبوسة في المنزل، سوف نقدم من خلال هذه الفقرة افضل طريقة لعمل البسبوسة في المنزل بأسهل الطرق والمكونات، وسوف نوضح جميعها كالتالي:
- أربعة أكواب من دقيق البسبوسة السميد.
- أربعة أكواب من الزبادي أو اللبن.
- كوبين من السكر الفاتح.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ستة معالق من جوز الهند المطحون.
- نصف معلقة من البيكنج باودر.
- نصف معلقة من الملح.
- القليل من الفستق المبشور أو اللوز المبشور أو السوداني المتقطع إلي نصفين.
طريقة تحضير البسبوسة في المنزل
- تحضير إناء أو طبق بلاستيك كبير فارغ.
- نقوم بإضافة أربعة أكواب من دقيق البسبوسة السميد.
- نقوم بإضافة ستة معالق من جوز الهند المطحون المبشور.
- نقوم بإضافة كوبين من السكر الفاتح علي الخليط.
- نقوم بإضافة نصف معلقة من البيكنج باودر الأكياس.
- نقوم بإضافة نصف معلقة من الملح.
- نقوم بتقليب المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس.
- نقوم بإضافة نصف كوب من الزيت النباتي بالتدريج.
- نقوم بإضافة أربعة أكواب من الزبادي.
- نقوم بتقليب المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس ويصبح الخليط عجينة ثقيلة.
- تحضير صينية كبيرة مدهونة بالقليل من الزبدة ونقوم بإضافة خليط البسبوسة في الصينية.
- نقوم بتشكيل البسبوسة إلي مكعبات، ثم نقوم بإضافة القليل من الفستق المبشور أو السوداني المتقطع فوق البسبوسة.
- نترك الصينية حتي تهدأ وتبرد جيداً لمدة ربع ساعة ونقوم بإضافة في الفرن.
- نترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تتحمر وتنضج، ثم ونقوم بتحضير خليط العسل أو الشربات السائل البارد.
- نقوم بإضافة الشربات أو العسل البارد فوق الصينية بعد تحميرها و إزالتها من الفرن مباشرةً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل البسبوسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.