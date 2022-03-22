طريقة عمل البسبوسة، نقدم في هذه المقالة الكثير من الوصفات السهلة والبسيطة التي لا تأخذ وقت أو مجهود، وتعد البسبوسة من أشهى الحلويات، وهي تعمل في الكثير من المناسبات المشهرة، وتكون معظم مكوناتها بالمنزل ولا تحتاج إلى أشياء مكلفة، تابع معنا في هذه المقالة سنتحدث عن مكونات البسبوسة، ونتحدث عن طريقة تحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات.



أسهل طريقة لعمل البسبوسة

مكونات عمل البسبوسة في المنزل، سوف نقدم من خلال هذه الفقرة افضل طريقة لعمل البسبوسة في المنزل بأسهل الطرق والمكونات، وسوف نوضح جميعها كالتالي:

أر بعة أكواب من دقيق البسبوسة السميد .

أربعة أكواب من الزبادي أو اللبن .

كوبين من السكر الفاتح.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ستة معالق من جوز الهند المطحون.

نصف معلقة من البيكنج باودر.

نصف معلقة من الملح.

القليل من الفستق المبشور أو اللوز المبشور أو السوداني المتقطع إلي نصفين.

طريقة تحضير البسبوسة في المنزل

