نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعًا لمشكلة انسداد الأذن.. طريقة بسيطة لإزالة شمع الأذن بدون ألم وحمايتها من الالتهابات في المقال التالي
تراكم الشمع بالأذن أمر مزعج بالنسبة للكثير، ويسبب آلام شديدة فى الأذن مما يجعل الشخص يشعر بالصداع والآم المتتالية، ويأتى تراكم الشمع فى الأذن نتيجة عدم تنظيف وفحص الأذن من فترة للأخرى، حيث أن الأشخاص الذين يتعرضون للأصوات المرتفعة من حولهم تجد طبقة الشمع متراكمة بشكل كثيف داخل أذنهم، لحماية الأذن من الالتهابات، ولكن تراكم طبقات الشمع بعد فترة تؤلم الأذن وتسبب عدم السمع جيداً، وتحتاج إلى تنظيف، ولكن لابد من إتباع طريقة تنظيف مثالية وصحية لتجنب تسبب ثقب فى الأذن الوسطي، ولكن عند الشعور بآلام فى الأذن لابد من التوجه إلى الطبيب للتأكد من وجود شمع أم لا.
الطريقة المثالية لإزالة الشمع من الأذن
لقيام أى شخص بإزالة الشمع من الأذن لابد من إتباع عدة خطوات، أولاً لابد أن يتوجه إلى الطبيب المختص ويتأكد من صحة وجود شمع بالأذن أم لا، حيث أنه إذا كان يوجد شمع سيقوم الطبيب المختص بإزالته عن طريق الجهاز المتخصص، كما أن الطبيب إذا وجد أن الطبقة بسيطة سيكتب لك عدة أدوية تقوم بإزالة هذه الشموع من الأذن، ولكن لابد من تجنب استخدام الآلات الحادة فى تنظيف الأذن، حتى لا تسبب فى إصابة الاذن بالتهابات شديدة.
كيفية إزالة الشمع من الأذن
الأذن من الأعضاء الجسدية الحساسة التى لابد من التعامل معها بحظر حتى لا نسبب بها أى مشاكل صحية، وكثير من الأشخاص يلجئون إلى استخدام الأعواد القطنية المتوفرة فى الصيدليات لإزالة الشمع من داخل الأذن، ولكن هناك طبقة شمع تكون متراكمة من الداخل لا تستطيع الأعواد القطنية الوصول إليها، كما أن كثرة الحكة بالأعواد تسبب التهابات الأذن، فلابد من تجنب استخدام هذه الأعواد إلا بعد استشارة الطبيب المختص، ولتنظيف الأذن بطريقة مثالية لابد من إتباع الخطوات التالية.
- أولاً يمكن بل الأذن فى البداية فقط بقليل من الماء حتى تفك تصلبات الشمع الداخلية.
- ثانياً يتم وضع قطعة من المنديل الأبيض على عود ويتم إدخالها ببطء فى الأذن وتنظيفها.
- عند الشعور بألم لابد من إخراج المنديل وتجنب إدخاله مرة أخرى.
- يفضل الذهاب إلى الطبيب المختص.
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