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طريقة تخزين الثوم لفترة طويلة، يعتبر تخزين الثوم من الأمور المهمة لدى الكثير من ربات المنازل فتسعى كل سيدة على تخزين الثوم في الفريزر والاحتفاظ به من السنة للسنة سوف نوضح في هذا المقال بعض الطرق الخاطئة التي تقوم بها ربات المنازل في حفظ الثوم والتي يمكن أن تسبب أمراض خطيرة لصحة الإنسان. فوائد حرق لبان الذكر الصحية ومميزات الاستنشاق الغير مباشر للجيوب الأنفية وفاقدي حاسة الشم بعد الكورونا تخزين الثوم بطريقة خاطئة تقوم أحيانًا الكثير من ربات المنازل بوضع الثوم خارج الفريز وترجع وتعيد استخدامه من جديد حيث تجهل أن تراكم الثوم خارج لفترة طويلة يمكن أن يسبب تنشيط الأمراض البكتريا والفطريات المضرة والسموم التي تلحق الضرر بالإنسان مثل بكتريه كلوسترياديا التي تعمل على نشاط السموم في جسم الإنسان علاوة على إنها تسبب انتفاخ في الأمعاء والغثيان ويمكن أن تصل الحالة إلى التسمم الحاد.

يجهل الكثير من ربات المنازل أنه يجب وضع الثوم في درجة حرارة الفريزر وليس درجة حرارة الثلاجة حيث سوء التخزين ينتج عنه بعض الفطريات التي تهلك حياة الفرد. الطريقة الصحيحة لحفظ الثوم يتم تفصيص الثوم ويتم إضافة الملح والكزبرة ويتم حفظها في أكياس معدة للتخزين. ويتم تخزينه في الفريزر ولا يتم فصل الفريزر عنهم حتى لا يفسد الثوم. يتم تخزين الثوم في الفريزر من السنة للسنة. فوائد الثوم بوجه عام يعطي الثوم النكهة اللازمة لكثير من الأكلات مثل الدجاج والسمك والسلطات.

يستخدم الثوم كمضاد حيوي للجسم حيث يساعد في التخلص من نزلات البرد والتخلص من أمراض العطس.

يساعد الثوم في الوقاية من الامراض السرطانية المزمنة والأورام الخبيثة.

حيث يساعد على مد الجسم بالمعادن والفيتامينات اللازمة.

يساعد الثوم في رفع مستوى المناعة في الجسم والوقاية من الأمراض.

يساعد الثوم في خفض نسبة الكوليسترول والتخلص من الدهون. عمر شويل - جدة طريقة تخزين الثوم لفترة طويلة وحفظه طازجا.. الفوائد الصحية الرهيبة للثوم - ثقفني

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