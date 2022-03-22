أسرار نجاح عمل محشي الكرنب في البيت بخلطة سحرية تجنن بجد

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محشي الكرنب يعتبر من أنواع المحاشي المعروفة والمشهورة والتي يكون عليه اقبال كبير من جميع الناس سواء كبار السن أو صغار السن وذلك لأنه يتميز بطعم جميل ولذيذ وعلى الرغم من وجود أنواع كثيرة من المحاشي مثل ورق العنب أو الباذنجان أو الكوسة وغيرهم من المحاشي، إلا أن محشي الكرنب يحتل مكانة كبيرة ومميزة من بين هذه المحاشي، وخاصة النساء، لذلك نوضح في هذا المقال طريقة عمل محشي الكرنب في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير متوفرة في كل بيت بدون تكلفة وبدون اي مجهود. مكونات محشي الكرنب كرنبة واحدة.

كيلو من الأرز المصري.

ربع كيلو من البصل.

نصف كيلو من الطماطم.

كمية مناسبة من الكزبرة الخضراء والشبت.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

مكعب من المرقة.

كمية مناسبة من الشوربة. طريقة عمل محشي الكرنب نقوم أولا بسلق أوراق الكرنب وهذا يتم من خلال تقطيع الكرنب وقومي بتجهيز إناء كبير ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركه على النار حتى يتم غليان الماء.

وعند غليان الماء نقوم بوضع أوراق الكرنب ونتركها قليلا فى الماء حتى يتم سلقها ثم يتم إخراجها ونضعها فى مصفاه حتى يتم تصفيتها من الماء.

ثم نحضر وعاء كبير ونضع فيه ثلاث ملاعق من السمنة وبعد ذلك نضيف ربع كيلو من البصل بشرط أن يتم تقطيع البصل على شكل مكعبات صغيرة الحجم ويتم تقليبه حتى يكون باللون الذهبى الفاتح ونقوم بتجهيز نصف كيلو من الطماطم بشرط أن يتم خلطه ويكون عصير.

وبعد إضافة عصير الطماطم يتم وضع الملح والكمون والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والسكر ويتم تقليبهم ونتركهم على النار حتى نحصل على قوام ثقيل وبعد ذلك يتم رفعه من على النار.

ثم نضع كيلو من الأرز المصري بشرط أن يتم غسله أولا ونضيف كمية من الكزبرة الخضراء والشبت المفروم ويتم تقليب كل هذه المكونات مع بعضها ومن الممكن أن نضيف اأضا رشة من الملح والفلفل الأسود والكمون.

وبعد ذلك يتم حشو الكرنب ونضعه في وعاء كبير و بعد الإنتهاء يتم وضعه على النار ونضيف إليه كمية مناسبة من الشوربة ونتركه حتى يتم تسويته جيدا. عمر شويل - جدة أسرار نجاح عمل محشي الكرنب في البيت بخلطة سحرية تجنن بجد - ثقفني

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