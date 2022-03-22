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طريقة عمل فطائر المقلاة السريعة، تبحث الكثير من السيدات عن أكلات مختلفة وشهية لتحضيرها لأفراد أسرتها في كافة الأوقات، لذلك يعتبر الفطائر المقلاة سهلة وبسيطة وشهية، ويمكنك تحضيرها بسهولة، ومن المعروف أنها تحتوي على عناصر غذائية هامة يحتاجها الجسم لتمده بالطاقة والحيوية، ومن خلال مقال اليوم سوف نقدم لكم طريقة تحضير فطائر المقلاة السريعة بجميع المكونات والخطوات. طريقة عمل فطائر المقلاة السريعة يمكنك معرفة طريقة عمل فطائر المقلاة السريعة من خلال الآتي: المكونات 4 أكواب من الدقيق.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة ص من الملح.

ملعقة ك من السكر.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة ك من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

كوب ونصف من الحليب.

بيضتين.

ثلاث ملاعق ك من الفلفل الأحمر الناعم.

ثلاث ملاعق من الفلفل الأخضر المفروم.

ثلاث ملاعق من الفلفل الأصفر المفروم.

ملعقتين ك من البصل المفروم.

ثلاث ملاعق ك من البقدونس الناعم.

ملعقتين ك من البطاطس المبشورة ناعمة.

4 قطع من الجبن المثلثات.

علبة من التونة.

زيت للقلي. خطوات تحضير الفطائر الشهية تتمثل طريقة عمل فطائر المقلاة السريعة من خلال الآتي: نقوم بإحضار وعاء ونضع به الماء الدافئ مع الحليب الدافئ والسكر والملح بالإضافة إلى الخميرة، ونقلبهم جيداً.

يتم بعد ذلك وضع البيض والزعتر والزيت، ثم نضع الدقيق مع الاستمرار في التقليب حتى تختلط المكونات.

نغطي العجين جيداً ونتركه حتى يخمر.

نقوم بإضافة الفلفل الأخضر والفلفل الأصفر والأحمر، ثم نضع البصل والتونة والبقدونس والبطاطس والجبنة ونقلبهم جيداً.

نحضر طاسة ونضع بها القليل من الزيت، ثم نضع القليل من الخليط ويفرد جيداً وعندما تأخذ اللون الذهبي نقوم بقلبها على الوجه الثاني، ثم نخرجها من الطاسة.

نستمر في عمل باقي الجين حتى يتم الانتهاء من الخليط بنفس الخطوات السابقة.

بذلك تكون الفطائر المقلاة جاهزة للتقديم. وكانت هذه أسهل فطائر يمكن تحضيرها في البيت بمكونات سهلة وبسيطة ويمكن تقديمها كوجبة إفطار أو كوجبة عشاء خفيفة ولذيذة وسوف يقبل الصغار على تناولها، كما يمكن وضعها فى اللانش بوكس إلى الأطفال في المدرسة كوجبة مميزة وكاملة. عمر شويل - جدة طريقة عمل فطائر المقلاة السريعة بعجينة هشة وخفيفة زي القطن.. هتعجب أولادك - ثقفني

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