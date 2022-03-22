أسرار عمل البطاطس المحمرة المقرمشة بنفس طعم مطاعم الوجبات السريعة الذي لا يقاوم

أسرار عمل البطاطس المحمرة المقرمشة، البطاطس المقرمشة معشوقة الجميع وخصوصًا الأطفال، نقوم بتناولها مع معظم الأكلات الشهية، البطاطس المقرمشة من النشويات وبها العديد من الفيتامينات، وهناك العديد من الأشخاص يبحثون عن طريقة عمل البطاطس المقرمشة في المنزل بكل سهوله، معنا نقدم لكم أفضل طريقة لعمل البطاطس المقرمشة في المنزل.

أسرار عمل أشهى بيتزا بالطريقة الإيطالية الأصلية وبمكونات بسيطة

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة

هناك الكثير من الوصفات لعمل البطاطس المقرمشة ومنها ما يلي:

المكونات المطلوبة لتجهيز البطاطس المقرمشة

كوب دقيق.

توابل.

ملعقة ملح.

بطاطس مقطعه أصابع.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة

نقوم بتقشير البطاطس ونقطعها إلى أصابع ثم بعد ذلك نغسل البطاطس وتترك حتي تجف من الماء تمامًا، ثم نقوم بوضع الدقيق في وعاء ثم نقوم بوضع التوابل والملح ثم نضع البطاطس بها نقوم بتتبيلها في الدقيق. ثم نضع الطاسة بها زيت على النار وعندما يسخن الزيت نضع البطاطس بها وتترك حتي حتى يحمر لونها، ثم نقوم بوضع البطاطس بعد خروجها من الزيت على ورق المطبخ وتقدم ساخنه.

طريقة أخرى لتحضير البطاطس المقرمشة

المكونات المطلوبة

ربع كوب خل.

عصير ليمونه.

ملعقة ملح.

بطاطس مقطعه أصابع رفيعة جدًا

٢ كوب ماء.

طريقة التحضير

نقوم بتقشير البطاطس ونقطعها أصابع رفيعة جدًا ثم بعد ذلك نغسل البطاطس ونضعها في الماء والملح والخل والليمون وتترك لمدة ربع ساعة. ثم نقوم بوضع طاسة الزيت على النار وعندما يسخن الزيت نقوم بوضع البطاطس وتترك حتي يصل لونها للون الذهبي ثم تصفى على ورق المطبخ ثم تقدم مقرمشة ولذيذة.

طريقة أخرى لعمل البطاطس المقرمشة

حيث أنه نقوم بسلق البطاطس الصغيرة ثم بعد ذلك نقشرها ونقطعها شرائح ثم نقوم بقليها في الزيت وعند خروجها من الزيت نقوم برش التوابل بها ثم تقدم ساخنه وبالهنا والشفا.