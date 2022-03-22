6 أطعمة يجب علي مريض التهاب المفاصل الابتعاد عنها للسيطرة علي المرض

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التهاب المفاصل مرض يمكن أن يصيب أي مفصل في أي جزء من الجسم مثل الركبتين أو العمود الفقري أو مفاصل كف اليد وغالبا ما يعاني أصحاب الأوزان العالية من التهابات المفاصل ونوضح هنا بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها في حالة الإصابة بالتهاب المفاصل سواء كان هذا الالتهاب مؤقت أو مزمن .
أنواع التهاب المفاصل
- التهاب المفاصل الروماتويدي وغالبا ما يصيب المفاصل الصغيرة ومفاصل الأيدي والأرجل ولا يؤثر علي المفاصل الطرفية .
- التهاب المفاصل الصدفي يؤثر علي المفاصل الصغيرة التي تكون قريبة من الأظافر .
- التهاب المفاصل الفقري ويصيب العمود الفقري والمفصل العجزي .
- خشونة المفاصل وهي تصيب كبار السن وتؤثر علي المفاصل الصغيرة وممكن أن تصل إلي العمود الفقري .
أعراض التهاب المفاصل
توجد الكثير من الأعراض التي تصاحب التهاب المفاصل وأهمها الانتفاخ والتورم والاحمرار وصعوبة في الحركة والتيبس .
أطعمة يجب الابتعاد عنها لمريض التهاب المفاصل للسيطرة علي المرض
تظهر الأبحاث العلمية أن التدخلات الغذائية مثل استبعاد بعض الأطعمة والمشروبات قد تقلل من شدة الأعراض لدي الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل ومن هذه الأطعمة
- اللحوم الحمراء وذلك نظرا لاحتوائها علي نسبة كبيرة من الدهون المشبعة ويمكن استبدال اللحوم الحمراء بالأسماك أو الدجاج وبعض من المكسرات والبقوليات .
- الجلوتين وهو البروتين الموجود في القمح والشعير والجاودار والأطعمة الخالية من الجلوتين تقلل من أعراض التهاب المفاصل ويمكن اتباع حمية غذائية خالية من الجلوتين لحين الشفاء من الالتهاب.
- منتجات الألبان ويقصد هنا منتجات الألبان عالية الدسم .
- الملح حيث تسبب نسبة الأملاح الزائدة علي زيادة الاستجابة للالتهاب .
- أحماض أوميجا 6 الدهنية حيث تسبب الزيادة في هذا الحمض علي زيادة الالتهاب وهو موجود بكثرة في زيت عباد الشمس ولكن يجب الإكثار من الأطعمة التي تحتوي علي أوميجا 3 مثل الأسماك الدهنية .
- المشروبات التي تحتوي علي كمية كبيرة من السكر مثل العصائر المعلبة والصودا والمشروبات الغازية وكذلك الأيس كريم المحتوي علي الكثير من السكريات المضافة التي تؤدي إلي ضعف الجهاز المناعي وكذلك الأغذية المصنعة وهي تتمثل في الوجبات السريعة والمخبوزات والحبوب التي يطلق عليها حبوب الإفطار.
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