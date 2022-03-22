6 أطعمة يجب علي مريض التهاب المفاصل الابتعاد عنها للسيطرة علي المرض

التهاب المفاصل مرض يمكن أن يصيب أي مفصل في أي جزء من الجسم مثل الركبتين أو العمود الفقري أو مفاصل كف اليد وغالبا ما يعاني أصحاب الأوزان العالية من التهابات المفاصل ونوضح هنا بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها في حالة الإصابة بالتهاب المفاصل سواء كان هذا الالتهاب مؤقت أو مزمن .

أنواع التهاب المفاصل

التهاب المفاصل الروماتويدي وغالبا ما يصيب المفاصل الصغيرة ومفاصل الأيدي والأرجل ولا يؤثر علي المفاصل الطرفية .

التهاب المفاصل الصدفي يؤثر علي المفاصل الصغيرة التي تكون قريبة من الأظافر .

التهاب المفاصل الفقري ويصيب العمود الفقري والمفصل العجزي .

خشونة المفاصل وهي تصيب كبار السن وتؤثر علي المفاصل الصغيرة وممكن أن تصل إلي العمود الفقري .

أعراض التهاب المفاصل

توجد الكثير من الأعراض التي تصاحب التهاب المفاصل وأهمها الانتفاخ والتورم والاحمرار وصعوبة في الحركة والتيبس .

أطعمة يجب الابتعاد عنها لمريض التهاب المفاصل للسيطرة علي المرض

تظهر الأبحاث العلمية أن التدخلات الغذائية مثل استبعاد بعض الأطعمة والمشروبات قد تقلل من شدة الأعراض لدي الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل ومن هذه الأطعمة