نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل أشهى بيتزا بالطريقة الإيطالية الأصلية وبمكونات بسيطة في المقال التالي
أسرار عمل أشهى بيتزا بالطريقة الإيطالية، تعتبر البيتزا من الذ الأكلات وأشهرها ويحبونها الجميع، وتتميز البيتزا بسهوله تحضيرها في المنزل سريعة التحضير وغير مكلفة، وهناك العديد من الأشخاص يبحثون عن أفضل طريقة لعمل البيتزا في البيت مثل المحلات بالضبط، معنا سنقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل البيتزا في المنزل بكل بساطة وتكون أفضل من المحلات.
فوائد الحلبة على الريق.. كم رهيب من المميزات الصحية للحلبة لن تتوقف عن تناولها بعد اليوم
طريقة عمل البيتزا
هناك الكثير من الوصفات لعمل البيتزا في المنزل ومنها ما يلي:
المكونات المطلوبة لعمل عجينة البيتزا
- ٢ كوب من الدقيق.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة توابل أو كمون مطحون.
- ملعقة زبادي.
- فنجان صغير لبن.
- ماء دافئ.
طريقة تحضير العجينة
- نقوم بنخل الدقيق ثم نضع في كوب كبير الماء الدافئ مع الزيت والسكر والملح والكمون والزبادي والخميرة ويقلب جيدا وتترك لمدة خمس دقائق لتتفاعل الخميرة.
- ثم نقوم بوضع هذا الخليط على الدقيق مع العجن المستمر حتي تتماسك العجينة وتصبح لينة، وبعد ذلك نضعها في وعاء وتغطى وتترك لتخمر لمدة ساعة في مكان دافئ.
طريقة تحضير حشو البيتزا
المكونات المطلوبة لعمل الحشو دائما الحشو بيكون على حسب الرغبة سجق أو تونه أو فراخ أو لحمة، معنا ستكون بالسجق:
- نصف كيلو سجق.
- حبة بصلة واحدة مقطعة شرائح.
- ٢ حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.
- فلفل أخضر وأحمر مقطع شرائح، الفلفل على حسب الرغبة بيكون حار أو بارد.
- ملح وتوابل.
- ملعقة كبيرة صلصة.
طريقة تحضير الحشو
- نقوم بوضع ملعقة زيت في المقلاة أو صينية ثم نضع البصل ويقلب لمدة دقيقتين ثم نقوم بوضع الفلفل ويقلب مرة أخرى ونضع الطماطم وتترك على النار لمدة خمس دقائق ثم نقوم بوضع السجق المقطع حلقات مع التقليب المستمر.
- ثم بعد ذلك نضع ربع كوب ماء والملح والتوابل والصلصلة ويترك حتى النضج.
- ثم نقوم بفرد العجينة في الصينية ونضع عليها ملعقة صلصة ثم نضع الحشو مع الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي المبشورة والفلفل الأخضر المقطع شرائح والزيتون، ثم توضع في الفرن وتترك حتي النضج ثم تقدم ساخنه وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار عمل أشهى بيتزا بالطريقة الإيطالية الأصلية وبمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.