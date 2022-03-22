أسرار عمل أشهى بيتزا بالطريقة الإيطالية الأصلية وبمكونات بسيطة

أسرار عمل أشهى بيتزا بالطريقة الإيطالية، تعتبر البيتزا من الذ الأكلات وأشهرها ويحبونها الجميع، وتتميز البيتزا بسهوله تحضيرها في المنزل سريعة التحضير وغير مكلفة، وهناك العديد من الأشخاص يبحثون عن أفضل طريقة لعمل البيتزا في البيت مثل المحلات بالضبط، معنا سنقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل البيتزا في المنزل بكل بساطة وتكون أفضل من المحلات.

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طريقة عمل البيتزا

هناك الكثير من الوصفات لعمل البيتزا في المنزل ومنها ما يلي:

المكونات المطلوبة لعمل عجينة البيتزا

٢ كوب من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة توابل أو كمون مطحون.

ملعقة زبادي.

فنجان صغير لبن.

ماء دافئ.

طريقة تحضير العجينة

نقوم بنخل الدقيق ثم نضع في كوب كبير الماء الدافئ مع الزيت والسكر والملح والكمون والزبادي والخميرة ويقلب جيدا وتترك لمدة خمس دقائق لتتفاعل الخميرة. ثم نقوم بوضع هذا الخليط على الدقيق مع العجن المستمر حتي تتماسك العجينة وتصبح لينة، وبعد ذلك نضعها في وعاء وتغطى وتترك لتخمر لمدة ساعة في مكان دافئ.

طريقة تحضير حشو البيتزا

المكونات المطلوبة لعمل الحشو دائما الحشو بيكون على حسب الرغبة سجق أو تونه أو فراخ أو لحمة، معنا ستكون بالسجق:

نصف كيلو سجق.

حبة بصلة واحدة مقطعة شرائح.

٢ حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

فلفل أخضر وأحمر مقطع شرائح، الفلفل على حسب الرغبة بيكون حار أو بارد.

ملح وتوابل.

ملعقة كبيرة صلصة.

طريقة تحضير الحشو