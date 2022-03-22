أسباب ضعف الشهية عند الأطفال و5 نصائح للعلاج

كثيرا من تعاني الأمهات من ضعف الشهية عند الأطفال مما يتسبب في ضعف النمو وهناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلي فقد الشهية أو ضعفها وهناك العديد من الطرق التي يطرحها الأطباء والمختصون للعلاج ونشرح في هذا المقال أهم أسباب ضعف أو فقد الشهية وبعض الأطعمة التي تحسن من شهية الأطفال .

أسباب ضعف الشهية عند الأطفال

الإصابة بالالتهابات الفيروسية أو البكترية في منطقة الفم مما يتسبب في عدم القدرة علي تناول الطعام .

عدم تقديم الطعام بطريقة صحيحة وجذابة للطفل .

إجبار الطفل علي تناول طعام ما قد يكون سبب في فقد الشهية .

قد يكون فقد الشهية بسبب نفسي بمعني أن الطفل يرفض تناول الطعام لجذب الانتباه أو لزيادة الاهتمام به أو للشعور بالحب من الأبوين .

الشعور بالقلق والخوف من أسباب فقد الشهية .

الإصابة بالأنيميا أو وجود بعض الديدان المعوية أو نقص بعض الفيتامينات .

الإصابة ببعض نزلات البرد والإنفلونزا .

الإفراط في تناول الحلويات والشوكولاته والعصائر المصنعة .

أطعمة تساعد في تحسين شهية الأطفال

هناك العديد من الأطعمة التي تساعد في زيادة الشهية مثل الباذنجان والسبانخ المحتوية علي نسبة عالية من الحديد والبصل المحتوي علي العديد من الفيتامينات والفواكه وخاصة المجففة متل التين والمشمش وكذلك الحليب بالتمر والينسون وكذلك الزعتر المضاف إلي بعض الأطعمة حيث يعزز من صحة الجهاز المناعي .

نصائح لفتح الشهية عند الأطفال