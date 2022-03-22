نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب ضعف الشهية عند الأطفال و5 نصائح للعلاج في المقال التالي
كثيرا من تعاني الأمهات من ضعف الشهية عند الأطفال مما يتسبب في ضعف النمو وهناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلي فقد الشهية أو ضعفها وهناك العديد من الطرق التي يطرحها الأطباء والمختصون للعلاج ونشرح في هذا المقال أهم أسباب ضعف أو فقد الشهية وبعض الأطعمة التي تحسن من شهية الأطفال .
أسباب ضعف الشهية عند الأطفال
- الإصابة بالالتهابات الفيروسية أو البكترية في منطقة الفم مما يتسبب في عدم القدرة علي تناول الطعام .
- عدم تقديم الطعام بطريقة صحيحة وجذابة للطفل .
- إجبار الطفل علي تناول طعام ما قد يكون سبب في فقد الشهية .
- قد يكون فقد الشهية بسبب نفسي بمعني أن الطفل يرفض تناول الطعام لجذب الانتباه أو لزيادة الاهتمام به أو للشعور بالحب من الأبوين .
- الشعور بالقلق والخوف من أسباب فقد الشهية .
- الإصابة بالأنيميا أو وجود بعض الديدان المعوية أو نقص بعض الفيتامينات .
- الإصابة ببعض نزلات البرد والإنفلونزا .
- الإفراط في تناول الحلويات والشوكولاته والعصائر المصنعة .
أطعمة تساعد في تحسين شهية الأطفال
هناك العديد من الأطعمة التي تساعد في زيادة الشهية مثل الباذنجان والسبانخ المحتوية علي نسبة عالية من الحديد والبصل المحتوي علي العديد من الفيتامينات والفواكه وخاصة المجففة متل التين والمشمش وكذلك الحليب بالتمر والينسون وكذلك الزعتر المضاف إلي بعض الأطعمة حيث يعزز من صحة الجهاز المناعي .
نصائح لفتح الشهية عند الأطفال
- عدم إجبار الأطفال علي نوع معين من الأطعمة .
- تقديم الطعام بصورة شيقة وممتعة للطفل وكذلك التغيير في طرق التقديم من وقت لأخر .
- تقديم الوجبات بكميات صغيرة علي عدة مرات .
- تقطيع الفواكه والخضروات بشكل لطيف ومحبب للأطفال مثل تقطيعها وتقديمها علي شكل طيور أو حروف أو علي شكل شخصيات من الكرتون المفضل للأطفال أو عن طريق تقطيع الخضروات علي شكل أشجار أو زهور .
- عدم ترك الأطفال أمام التلفاز أو التليفون أو أمام الكمبيوتر لفترات طويلة دون طعام .
- في حالة عدم استجابة الطفل ينصح بعمل زيارة دورية إلي الطبيب المختص لوصف بعض المكملات الغذائية أو بعض من فاتح الشهية وكذلك عمل التحاليل البسيطة للتأكد من عدم وجود ديدان أو فقر دم عند الطفل
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