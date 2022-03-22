ضاع عمرنا بنعمل الكرنب غلط.. طريقة عمل محشي الكرنب بالحليب لو جربتيه مش هتعملي غيره

طريقة عمل المحشي بالحليب من أهم الطرق التي من الممكن أن تتبعها كل ربة منزل حيث تعد خطوات الإعداد للمحشي من خلال استعمال الحليب من بين أهم المكونات المتميزة والتي من الممكن الاستعانة بها لعمل أفضل نوع من أنواع المحشي ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من خلالها يكون من السهل عمل المحشي من ورق الكرنب بطريقة جديدة ومميزة.

طريقة عمل المحشي بالحليب

طريقة المحشي بالحليب من الممكن اتباع خطواتها وذلك باستعمال مكون الحليب مع مكونات عمل المحشي الأخرى، وبالنسبة للوصفة فهي تعتبر سهلة، ومن الأكلات المنتشرة ببعض قرى ريف مصر، ومن الممكن أن يتم عملها بعد أن تتوفر المكونات الآتية، من أهم المكونات التي من الممكن استعمالها لتحضير المحشي ما يلي في النقاط القادمة:

ورق الكرنب.

كوبان من الحليب.

أرز بكمية مناسبة.

بصل مبشور وشبت وبقونس مفرومين.

توابل وملح وفلفل.

صلصة طماطم.

رشة من الشطة.

القليل من البابريكا.

ملعقة من الكمون.

قدر ملائم.

خطوات تحضير المحشي بالحليب

بالإمكان تحضير المحشي مع الحليب من خلال الاستعانة بما يلي: