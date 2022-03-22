نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا بنعمل الكرنب غلط.. طريقة عمل محشي الكرنب بالحليب لو جربتيه مش هتعملي غيره في المقال التالي
طريقة عمل المحشي بالحليب من أهم الطرق التي من الممكن أن تتبعها كل ربة منزل حيث تعد خطوات الإعداد للمحشي من خلال استعمال الحليب من بين أهم المكونات المتميزة والتي من الممكن الاستعانة بها لعمل أفضل نوع من أنواع المحشي ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من خلالها يكون من السهل عمل المحشي من ورق الكرنب بطريقة جديدة ومميزة.
طريقة عمل المحشي بالحليب
طريقة المحشي بالحليب من الممكن اتباع خطواتها وذلك باستعمال مكون الحليب مع مكونات عمل المحشي الأخرى، وبالنسبة للوصفة فهي تعتبر سهلة، ومن الأكلات المنتشرة ببعض قرى ريف مصر، ومن الممكن أن يتم عملها بعد أن تتوفر المكونات الآتية، من أهم المكونات التي من الممكن استعمالها لتحضير المحشي ما يلي في النقاط القادمة:
- ورق الكرنب.
- كوبان من الحليب.
- أرز بكمية مناسبة.
- بصل مبشور وشبت وبقونس مفرومين.
- توابل وملح وفلفل.
- صلصة طماطم.
- رشة من الشطة.
- القليل من البابريكا.
- ملعقة من الكمون.
- قدر ملائم.
خطوات تحضير المحشي بالحليب
بالإمكان تحضير المحشي مع الحليب من خلال الاستعانة بما يلي:
- الخطوة الألى تكون من خلال الاستعانة بورق الكرنب وسلقه بالكمية الملائمة من الماء.
- يتم وضع الخليط من الأرز والصلصة والخضار المفروم مع الملح والفلفل في الوعاء الملائم مع إمكانية إضافة ملعقتين من الزيت.
- ثم بعد ذلك يتم وضع الورق على سطح مستوي ويتم تقطيعه من خلال الاستعانة بالسكين ومن المفضل تقطيعه بالمقص.
- الطريقة الأفضل للحشو هي بإحضار الخليط ومن ثم باستعمال ملعقة صغيرة يتم وضع الخليط بكمية ملائمة في كل ورقة.
- ثم يتم بعد ذلك اللف للورق بسرعة بالاعتماد على أي طريقة سريعة كاللف بالشوكة أو المشبك.
- بعد اللف للورق بالكامل قومي بإحضار وعاء عميق ملائم.
- يتم وضع الخضار المقطع في قاع الإناء.
- بعدها يتم وضع الملفوف بالكامل في الوعاء.
- قومي بتهدئة النار على وعاء الملفوف مع إضافة كمية الحليب بعد إضافة الملح والفلفل عليه.
- ثم قومي بعد ذلك بترك الملفوف حتى يكتمل طهيه تماما.
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