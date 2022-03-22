وصفات وخلطات منزلية طبيعية لتبيض الأسنان.. إبتسامة هوليوود بلا تكلفة مادية تذكر

وصفات وخلطات منزلية طبيعية لتبيض الأسنان، تعتبر تبيض الأسنان من الأشياء المهمة الذي يجب على كل شخص العناية بها بشكل كبير، ويجب الحفاظ على الأسنان من التسوس وخصوصًا الأطفال لأنهم يأكلون الكثير من الحلوى فيجب غسل الأسنان كل يوم، معنا سنقدم لكم افضل طريقة لتبيض الأسنان بشكل كبير.

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طريقة تحضير خليط لتبيض الأسنان

يوجد العديد من الوصفات لتبيض الأسنان في المنزل بدون طبيب ومنها ما يلي:

المكونات المطلوبة لتجهيز الخلطة لتبيض الأسنان

ملعقة من الملح.

معجون أسنان المخصص لديك.

ملعقة من البيكربونات الصوديوم.

طريقة استخدام الخلطة لتبيض وتنظيف الأسنان

نقوم بوضع الملح على فرشة الأسنان وبعد ذلك نقوم بغسل الأسنان بالفرشة والملح لمدة خمس دقائق ثم نقوم بشطف الأسنان، وبعد ذلك نضع بيكربونات الصوديوم على فرشة الأسنان ونغسل الأسنان بها بنفس الطريقة. ثم نقوم بشطف الأسنان وغسلها بالمعجون ستلاحظ الفرق من أول استخدام يفضل استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وسترا الفرق ما بين قبل وبعد استخدام هذه الوصفة أسنان بيضاء ورائعة الشكل.

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