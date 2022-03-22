وصفات وخلطات منزلية طبيعية لتبيض الأسنان.. إبتسامة هوليوود بلا تكلفة مادية تذكر

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وصفات وخلطات منزلية طبيعية لتبيض الأسنان، تعتبر تبيض الأسنان من الأشياء المهمة الذي يجب على كل شخص العناية بها بشكل كبير، ويجب الحفاظ على الأسنان من التسوس وخصوصًا الأطفال لأنهم يأكلون الكثير من الحلوى فيجب غسل الأسنان كل يوم، معنا سنقدم لكم افضل طريقة لتبيض الأسنان بشكل كبير.
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طريقة تحضير خليط لتبيض الأسنان
يوجد العديد من الوصفات لتبيض الأسنان في المنزل بدون طبيب ومنها ما يلي:
المكونات المطلوبة لتجهيز الخلطة لتبيض الأسنان
- ملعقة من الملح.
- معجون أسنان المخصص لديك.
- ملعقة من البيكربونات الصوديوم.
طريقة استخدام الخلطة لتبيض وتنظيف الأسنان
- نقوم بوضع الملح على فرشة الأسنان وبعد ذلك نقوم بغسل الأسنان بالفرشة والملح لمدة خمس دقائق ثم نقوم بشطف الأسنان، وبعد ذلك نضع بيكربونات الصوديوم على فرشة الأسنان ونغسل الأسنان بها بنفس الطريقة.
- ثم نقوم بشطف الأسنان وغسلها بالمعجون ستلاحظ الفرق من أول استخدام يفضل استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وسترا الفرق ما بين قبل وبعد استخدام هذه الوصفة أسنان بيضاء ورائعة الشكل.
وصفات أخرى لتبيض الأسنان
- يمكن استخدام قشر الموز نقوم بدعك الأسنان بقشرة الموز تساعد على تبيض الأسنان بشكل كبير.
- ويمكن أيضا استخدام الفراولة لتبيض الأسنان نقوم بدعك الأسنان بالفراولة ويجب غسل الأسنان بالفرشاة مع وجود الفراولة، ثم نقوم بغسل الأسنان بالمعجون بعد استخدام قشر الموز والفراولة.
- ويمكن استخدام بيكربونات الصوديوم مع معجون الأسنان ستلاحظ أن الأسنان أصبحت بيضاء بشكل كبير.
- يجب استعمال قشر البرتقال أيضا في تبيض الأسنان، نضع قشر البرتقال على الأسنان ونقوم بدعك الأسنان به لمدة خمس دقائق، ثم نقوم باستخدام قشر الليمون أيضا بعد استخدام قشر البرتقال فورا بنفس الطريقة، ثم نقوم بغسل الأسنان بالفرشاة والمعجون، نقرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وسترا الفرق من أول استعمال.
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