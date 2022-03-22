بسكويت النشادر من كيلو دقيق اعملي 2 كيلو أو أكثر بسكويت هش ومقرمش

كيفية تحضير بسكويت النشادر بأسهل وأفضل طريقة في المنزل، من كيلو دقيق فقط احصلي على ثلاثة كيلو من بسكويت النشادر الهش والمقرمش وأكثر، مثل البسكويت الجاهز تماما، بل ومذاقه أفضل من الجاهز، كما سنوضح من خلال هذه المقالة الفرق بين مكونات ومقادير بسكويت النشادر بالماكينة، وبين تشكيل وحدات البسكويت بواسطة كيس الحلواني، للحصول على نتيجة أفضل، فالعديد من الأشخاص يعشقون بسكويت النشادر أو بسكويت العيد، حيث يعد البسكويت وكحك العيد من أصناف الحلوى المميزة عند الأمة الإسلامية في عيد الفطر المبارك.

مقادير ومكونات بسكويت النشادر من كيلو دقيق

الفرق بين المقادير المستخدمة في عمل بسكويت النشادر، هو في حالة استخدام كيس الحلواني في تشكيل البسكويت بدون ماكينة، يتم استخدام الزبدة بدلا من السمن في المقادير، أما في حالة تشكيل البسكويت بالماكينة تستخدم السمن بدلا من الزبدة، إليكم طريقة عمل بسكويت النشادر بسكويت العيد الهش والمقرمش بكل أسرار نجاحه مثل الجاهز وأحلى، الطريقة مجربة والنتيجة ممتازة، إليكم المكونات والمقادير:

كيلو من الدقيق مخصص للكعك والبسكويت أو من الدقيق الفاخر متعدد الاستخدامات.

عدد 2 كوب إلا ربع من السمن بدرجة حرارة الغرفة. (ليست سائلة أو مجمدة)

عدد 4 بيضات. (لن يتم إضافتهم معا، سوف يتم إضافة كلا منهم بشكل منفصل)

ملعقة كبيرة (ممسوحة) من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة ممسوحة من النشادر.

ربع كوب من اللبن الدافئ.

كوب ونصف من السكر البودر.

رشة فانيليا.

روح البرتقال (أو روح جوز الهند، أو الموز حسب الرغبة) من العطار.

طريقة التحضير