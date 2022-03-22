بسكويت النشادر من كيلو دقيق اعملي 2 كيلو أو أكثر بسكويت هش ومقرمش

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كيفية تحضير بسكويت النشادر بأسهل وأفضل طريقة في المنزل، من كيلو دقيق فقط احصلي على ثلاثة كيلو من بسكويت النشادر الهش والمقرمش وأكثر، مثل البسكويت الجاهز تماما، بل ومذاقه أفضل من الجاهز، كما سنوضح من خلال هذه المقالة الفرق بين مكونات ومقادير بسكويت النشادر بالماكينة، وبين تشكيل وحدات البسكويت بواسطة كيس الحلواني، للحصول على نتيجة أفضل، فالعديد من الأشخاص يعشقون بسكويت النشادر أو بسكويت العيد، حيث يعد البسكويت وكحك العيد من أصناف الحلوى المميزة عند الأمة الإسلامية في عيد الفطر المبارك.
مقادير ومكونات بسكويت النشادر من كيلو دقيق
الفرق بين المقادير المستخدمة في عمل بسكويت النشادر، هو في حالة استخدام كيس الحلواني في تشكيل البسكويت بدون ماكينة، يتم استخدام الزبدة بدلا من السمن في المقادير، أما في حالة تشكيل البسكويت بالماكينة تستخدم السمن بدلا من الزبدة، إليكم طريقة عمل بسكويت النشادر بسكويت العيد الهش والمقرمش بكل أسرار نجاحه مثل الجاهز وأحلى، الطريقة مجربة والنتيجة ممتازة، إليكم المكونات والمقادير:
- كيلو من الدقيق مخصص للكعك والبسكويت أو من الدقيق الفاخر متعدد الاستخدامات.
- عدد 2 كوب إلا ربع من السمن بدرجة حرارة الغرفة. (ليست سائلة أو مجمدة)
- عدد 4 بيضات. (لن يتم إضافتهم معا، سوف يتم إضافة كلا منهم بشكل منفصل)
- ملعقة كبيرة (ممسوحة) من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة ممسوحة من النشادر.
- ربع كوب من اللبن الدافئ.
- كوب ونصف من السكر البودر.
- رشة فانيليا.
- روح البرتقال (أو روح جوز الهند، أو الموز حسب الرغبة) من العطار.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء كبير، ونضيف به السمن، ونقوم بتقليب السمن بواسطة اليد جيدا قبل إضافة أي شيء، أو باستخدام العجان، ومن ثم نضيف السكر الناعم ونقلبهم معا جيدا حتى يصبح القوام كريمي.
- نقوم بإضافة بيضة واحدة فقط إلى الخليط، ونقلب جيدا حتى تمتزج البيضة تماما مع الخليط ولا يتبقى لها أثر، ثم نضيف البيضة الثانية ونخلطها وهكذا، حتى ننتهى من الأربع بيضات.
- نضيف بعد ذلك كلا من الفانيليا وروح البرتقال، ونخلطهم جيدا.
- ثم نضيف إليهم كيلو من الدقيق مع ملعقة من البيكنج بودر ورشة صغيرة من الملح، ونخلطهم جيدا مع باقي المقادير.
- ونقوم بإضافة ملعقة النشادر إلى اللبن الدافئ، مع تقليبها حتى يحدث بها الفوران.
- ومن ثم نقوم بإضافتها إلى باقي المكونات ونقوم بدعك المكونات مع بعجها بدون عجن.
- بعد ذلك قوم باختبار العجينة بالضغط عليها بين كفة اليدين، ستلاحظين نعومة ملمسها من الخارج، وعند محاولة فركها بأصابع اليد تعطي شكل التشققات عليها، مما يوضح لكي أن عند استخدام أداة تشكيل العجين بالماكينة، سوف تظهر بشكل بارز في عجينة البسكويت، وأن العجينة ناجحة وليست ناعمة بشكل زايد عن المطلوب.
- قومي بتشكيلها على شكل كرات في حجم ثمرة البطاطس متوسطة الحجم، وقومي برصها في طبق، وإدخالها الثلاجة دون تغطيتها، حتى يصبح ملمسها جامد.
- نقوم بتجهيز الماكينة وقوالب التسوية ونمسحها بمسحة خفيفة من الزيت.
- شكلي عجينة البسكويت على مقاس الأربع أصابع على كفة اليد، حتى يصبح البسكويت كله بنفس المقاس.
- قومي بتسخين الفرن مسبقا، وادخلي القالب الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية، حتى يأخذ اللون الذهبي المقرمش.
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