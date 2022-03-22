أجمل طريقة لعمل محشي ورق العنب البيتي بالحشوة المتبلة الشهية

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أجمل طريقة لعمل محشي ورق العنب البيتي، محشي ورق العنب من أنواع المحشي المختلفة واللذيذة والذي يتميز بطعمة الشهي الذي يعشقه ويحبه الكبار والصغار، ويحتوي محشي ورق العنب على العديد من الفيتامينات التي تحمي الجسم للتعرض للأمراض، حيث أنه يساعد على علاج الإمساك وتنظيم الجهاز الهضمي، وهو أكلة تركية الأصل ثم انتقلت إلى بلاد العرب، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل محشي ورق العنب بكل سهولة وبمكونات بسيطة.
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طريقة تحضير محشي ورق العنب
هناك العديد من الطرق لتحضير محشي ورق العنب ومن هذه الطرق نتعرف عليها فيما يلي.
المكونات
- نصف كيلو ورق عنب.
- كيلو أرز أبيض.
- ٤ كوب عصير طماطم، ملعقة صلصة طماطم.
- ٢ ملعقة ملح، ملعقة كمون.
- ملعقة توابل، ملعقة بابريكا.
- ٢ حبة بصل.
- ٢ ملعقة زيت.
- خضرة طازجة شبت، بقدونس، كزبرة.
- نصف كيلو لحمة مفرومة يمكن الإستغناء عنها على حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- أولاً نقوم بسلق ورق العنب نضع حلة على النار بها لتر من الماء ونتركها حتى الغليان ثم نضع بها ورق العنب ونتركه لمدة ٥ دقائق، ثم نخرجه من الماء على ماء أخر يكون بها ملعقة ملح وملعقة زيت ونتركه لمدة دقيقة ثم نضعه في مصفاه ونتركه جانبًا.
- نقوم بعمل الخلطة نضع حلة على نار متوسطة ثم نضع بها الزيت ثم نقطع البصل قطع صغيرة ونضيفه على الزيت ونقلب جيدًا ثم نضع نصف كمية الخضرة ونقلب بعد ذلك نضع عصير الطماطم والبابريكا وصلصة الطماطم والملح والكمون والفلفل الأسود والتوابل ونتركها حتى تمام النضج.
- بعد ذلك نقوم بغسل الأرز ووضعه على الخلطة ونقلب جيدًا ثم نقوم بحشو ورق العنب نضع الورقة على طبق ثم نضع بعض من الأرز بالخلطة ونقوم بلف الورقة ثم وضعها في الحلة نكرر حتى نفاذ الكمية.
- نضع الشوربة على النار ونتركها حتى الغليان ثم بعد ذلك نضع الشوربة على ورق العنب ثم نرفعه على النار ونتركه حتى تمام النضج وبالهنا والشفا.
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