أجمل طريقة لعمل محشي ورق العنب البيتي بالحشوة المتبلة الشهية

أجمل طريقة لعمل محشي ورق العنب البيتي، محشي ورق العنب من أنواع المحشي المختلفة واللذيذة والذي يتميز بطعمة الشهي الذي يعشقه ويحبه الكبار والصغار، ويحتوي محشي ورق العنب على العديد من الفيتامينات التي تحمي الجسم للتعرض للأمراض، حيث أنه يساعد على علاج الإمساك وتنظيم الجهاز الهضمي، وهو أكلة تركية الأصل ثم انتقلت إلى بلاد العرب، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل محشي ورق العنب بكل سهولة وبمكونات بسيطة.

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طريقة تحضير محشي ورق العنب

هناك العديد من الطرق لتحضير محشي ورق العنب ومن هذه الطرق نتعرف عليها فيما يلي.

المكونات

نصف كيلو ورق عنب.

كيلو أرز أبيض.

٤ كوب عصير طماطم، ملعقة صلصة طماطم.

٢ ملعقة ملح، ملعقة كمون.

ملعقة توابل، ملعقة بابريكا.

٢ حبة بصل.

٢ ملعقة زيت.

خضرة طازجة شبت، بقدونس، كزبرة.

نصف كيلو لحمة مفرومة يمكن الإستغناء عنها على حسب الرغبة.

طريقة التحضير