نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا للشيب المبكر.. وصفات نباتية طبيعية للقضاء على شيب الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وداعا الشيب المبكر، يعتبر الشيب المبكر من الأمور المزعجة لدى كثير من السيدات والرجال الذين يسعوا للبحث عن كثير من السيدات الذين يبحثون عن شراء المستحضرات التجميلية والكريمات التي تعمل عن إعادة الشعر الأبيض إلى الأسود أو البني وسوف نعرض في هذا المقال طريقة سهلة للتخلص من الشعر الأبيض.

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طرق للتخلص من الشعر الأبيض

الطريقة الأولى للتخلص من شيب الشعر.

يتم وضع ملعقة واحدة من الزنجبيل المطحون جيدًا.

نضيف إليه القليل من القهوة ويتم فرك الرأس جيدًا ويترك هذا الخليط حوالي نصف ساعة ويكرر مرتين في الأسبوع لمدة 3شهور وسوف نلاحظ نتيجة مبهرة.

الطريقة الثانية للتخلص من شيب الشعر.

يعتبر نبات السدرة من أهم النباتات التي تساعد في التخلص من الشيب حيث يتم إضافة ملعقة واحدة من نبات السدرة ويتم خلطه بالماء ويتم وضعه على فروة الرأس ويكرر مرتين في الأسبوع حيث تعتبر هذه الطريقة من أهم الطرق التي تعطي نتيجة خلال شهر واحد.

الطريقة الثالثة للتخلص من شيب الشعر

نضع ملعقة من بذور السمسم ويتم طحنها جيدًا ونضيف إليها ملعقة واحدة من عسل النحل ويخلطوا جيدًا ونقوم بوضعهم على الشعر الأبيض ويتركوا حوالي نصف ساعة حيث تساعد بذور السمسم على إعادة الشعر سواده ورونقه من جديد.

الطريقة الرابعة للتخلص من شيب الشعر

نحضر الحنة البلدي ونخلطها بالماء ونضيف إليها حجر الحنة وتوضع على الشعر بالكامل وتترك 24 ساعة ويتم تكرا وضع الحنة مرة كل ٣ شهور حيث إنها من أكثر المواد التي تبقا في الشعر لأطول فترة ممكنة.

الطريقة الخامسة للتخلص من شيب الشعر

نضع ملعقة من القرنفل بعد طحنه ونضيف إليه زيت الزيتون ويتم مزجه جيدًا نقوم بوضعه على الشعر ويترك حوالي نصف ساعة ثم نشطفه ويتم تكراره مرة كل أسبوع.