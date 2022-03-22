وداعا لشيب الشعر المبكر.. بملعقة ملح تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

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بملعقة ملح تخلصي من الشعر الزائد نهائيا واحصلي على البشرة ناعمة ونضرة وخالية من تواجد أي شعر زائد، وتعتبر الخلطة مميزة ومثالية للحصول على خلايا الجلد بدون شعر مع وقف نموه المتزايد، وهذا ما يكون عن طريق التطبيق الصحيح للوصفة على البشرة واستعمال مكونات لها القدرة على الانتزاع للشعر تماما ومن الجذور، ومن المكونات ما سنقوم بعرضه فيما يلي مع بيان أهم الخطوات لتحضير الخليط.
بملعقة ملح تخلصي من الشعر الزائد نهائيا
القضاء على الشعر تماما باستخدام مكون الملح أكثر الخلطات الطبيعية تأثيرا على الجلد ومن الممكن أن يتم عمل خليط الملح بطريقة بسيطة جدا تيسر على مختلف السيدات ممن تعانين النمو السريع للشعر الزائد أن تحصلن على أفضل نتيجة لعلاج الجلد من النمو المتزايد لبصيلات الشعر على سطحه والتخلص منه تماما بالاستعانة بالمكونات الآتية والتي لها دور مع الملح في نزع الشعر بكل سهولة ومن أهم المكونات الأساسية لعمل هذا الخليط ما يلي في النقاط القادمة.
مكونات لنزع الشعر بالملح
من أهم المكونات الأساسية والتي من خلالها من الممكن تحضير الوصفة المميزة من الملح والنازعة للشعر من الجذور ما يلي في النقاط القادمة:
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة من النشا.
- ملعق من مطحون الحمص.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من زيت اللوز.
- ماء ورد.
طريقة التحضير لوصفة الملح
من الممكن أن يتم عمل الخليط من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة وخلطها من خلال الآتي في تلك السطور المقبلة:
- الخطوة الأولى عليك من خلالها إذابة الفازلين تماما، ومن ثم تتم إضافة النشا والملح ويتم التقليب للمكونات معا في داخل الوعاء الملائم.
- يتم وضع الترمس مع ماء الورد وزيت الزيتون والمزج الجيد ما بين مختلف المقادير.
- بقية المكونات تضاف للحصول على مزيج ناعم يتم فرده على الجلد.
- بعد الحصول على الكريم الناعم والخالي من التكتلات يكون من السهل تطبيق الخليط على البشرة مدة من عشر إلى خمسة عشر دقيقة.
بعد ذلك يتم غسل البشرة بعد فرك أثر الخليط ومعه الشعر الزائد.
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