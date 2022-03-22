طريقة عمل لسان العصفور بخطوات سهلة وبسيطة

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يعد لسان العصفور نوع من انواع المعكرونة قصيرة الحبة تشبه حباتها حبات ارز البسمتي الرفيعة. وتمتاز بانها قليلة النشويات مقارنة بغيرها من انواع المعكرونة لذا تعد هي الافضل صحيا. خصوصا للأشخاص الذين يتبعون برامج حميات غذائية بقصد تخفيف الوزن. شوربة لسان العصفور المكونات كوب معكرونة لسان العصفور.

اربعة اكواب من الماء.

مكعب مرق الدجاج.

ملعقة صغيرة ملح.

وضع ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي. طريقة التحضير نسخن الزيت في مقلاة نضع فيه لسان العصفور ونقلبه حتى يصبح لونه ذهبيا.

نخرج لسان العصفور من الزيت ثم نضعه في طبق جانبي.

نضع مكعب مرق الدجاج على الزيت الذي شوحنا به لسان العصفور ثم نحركه بلطف حتى يذوب قليلا ويتوزع على كل كمية الزيت ومن ثم نضيف ليه الماء ونقلبه معه حتى يذوب تماما.

نضيف رشة من الملح والفلفل الاسود للمرق ثم نتركه يغلي لمدة دقيقتين حتى تتجانس المكونات معا.

نضع لسان العصفور علي المرق نقلبه قليلا ثم نغطي القدر ونتركه على نار متوسطة لمدة خمس دقائق حتى ينضج ويصبح جاهزا للتقديم.

نقدم شوربة لسان العصفور مع الخبز المحمص. شوربة لسان عصفور بالخضار المكونات كوب لسان عصفور.

قطعتان من صدور الدجاج مسلوقة ومفرومة ناعما.

كوب بطاطس مفرومة مكعبات.

اضافة كوب جزر مفروم مكعبات.

كوب بازيلاء خضراء.

حبة بصل مفرومة ناعما.

ملعقة كبيرة زبدة.

وضع ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ملح.

اضافة ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

اربعة اكواب مرق. طريقة التحضير نقوم بتسخين الزبدة والزيت في مقلاة عميقة نحمص فيها لسان العصفور حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نخرجه من الزيت ونضعه في طبق جانبي لحين استخدامه.

نضع في قدر عميق الزبدة وكمية قليلة من الزيت نسخنها على نار متوسطة ثم نشوح فيها البصل حتى يذبل ويميل لونه للون الذهبي ومن ثم نضيف الخضار جميعها ونقلبها حتى تتجانس معا وتذبل وتأخذ لونا خفيفا اثناء التحمير.

نضيف الدجاج المفروم ونقلبه مع المكونات لمدة دقيقة واحدة حتى يتجانس معها ويتغير لونه.

نرش الملح والبهارات على الخضار ونتابع التقليب ومن ثم نضع ملعقتين كبيرتين من المرق ونغطي القدر ونتركه حتى تذبل الخضار وتسبك معا وتصل لمرحلة نصف النضج.

نضيف لسان العصفور ونقلب جيدا حتى تتجانس مع بقية المكونات.

نصب مرق الدجاج حتى يغمر المكونات تماما ثم نغطي القدر لمدة عشر دقائق ونتركه على نار متوسطة حتى تنضج الشوربة وتصبح جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل لسان العصفور بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

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