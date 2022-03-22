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عمر شويل - جدة مقشر منزلي لتبييض اليدين والقدمين وتقشير الجلد الميت من أول استعمال، تعتبر اليد والقدمين من أكثر المناطق الموجودة في الجسم المعرضة للاسمرار وذلك لأنها معرضة باستمرار لأشعة الشمس بالإضافة إلى أن الجسم يفرز مادة الميلانين بكثرة مما يسبب تغير لون الجلد إلى اللون الأسمر، يعد هذا الأمر مزعج للغاية وذلك لسوء المظهر الخارجي لليدين والقدمين، لذلك نبحث عن حلول سريعة وفعالة لمواجهة هذه المشكلة ومن أكثر الحلول التي أثبتت فعاليتها مقشر الطماطم الذي يعمل على تجديد الجلد من خلال التخلص من الجلد الداكن واستبداله بجلد آخر فاتح وجميل لذلك ينصح بعمل تقشير لليدين والقدمين باستخدام ثمار الطماطم الطازجة التي سوف تجعل بشرتك متفتحة ومشرقة دائمًا.

مقشر الطماطم لتبييض اليدين والقدمين من أول مرة



الطماطم غنية بالمواد التي تساعد على تبييض البشرة بوجه عام، ولأنها من النباتات الحمضية فهي تعمل على معادلة الحموضة في الجلد

وبالتالي سوف توازن إفراز الزيوت في الجلد ومن ثم سوف تعمل على تبييض اليدين وكذلك القدمين.

ولذلك سوف أقدم لكم مقشر منزلي لتبييض اليدين والقدمين لبشرة ناصعة البياض.

وصفة مقشر الطماطم لتبييض اليدين والقدمين

ولتحضير مقشر طبيعي من الطماطم يعمل على تبييض القدمين واليدين يجب القيام بعمل الآتي:

عصر اثنين من ثمار الطماطم في الخلاط.

ثم أخذ كمية من هذا العصير (ربع كوب).

يتم إضافة ملعقتين من السائل الناتج من عمل الزبدة إلى عصير الطماطم.

تدهن كل من اليدين والقدمين بالخليط بواسطة قطنة معقمة.

يترك الدهان على اليدين والقدمين من 30: 40 دقيقة ثم ينظف بالماء.

وصفة الطماطم والعدس لتبييض اليدين والقدم

يتم صنع وصفة من الطماطم والعدس هذه الوصفة تعطي نتيجة سريعة حيث تعمل على تبييض اليدين والقدمين خلال أسبوع، تصنع هذه الوصفة بالطريقة التالية:

تنقع كمية من العدس الأحمر في الماء لوقت كافي (ليلة كاملة).

يتم فرم العدس في المطحنة لكي يصبح ناعم مثل المعجون.

يتم أخذ كمية من عصير الطماطم لكي تضاف إلى معجون العدس وكمية من زيت جوز الهند.

تقلب المكونات وتخلط جيدًا.

وللاستعمال قومي بأخذ القليل من الوصفة وافركي يديك وقدميك بطريقة رقيقة.

كذلك يمكن استعمال الطماطم منفردة دون إضافة أي مكون آخر لها وسوف تعطي نفس النتيجة دون شك وذلك عن طريق فرم ثمرة من الطماطم وتصفية السائل المستخلص منها،

بعد ذلك يوضع السائل على اليدين والقدمين مع التدليك برقة وتركه مدة لكي يجف، ثم ينظف بالماء.